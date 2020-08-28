Жители абхазского села попросили больше информации об условиях карантина

28 августа 2020, 20:07

Чиновники не объяснили, как село Лабра будет обеспечиваться продуктами в условиях карантина и откроется ли местная школа, заявили сельчане. Они указали, что заболевшим коронавирусом не назначено лечение, не выданы и документы о результатах теста на COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа около 30 жителей Лабры собрались на стихийный митинг против карантина. Местные жители указали, что лишились возможности покупать продукты и медикаменты, а также пожаловались на невозможность продать на районном рынке выращенные ими овощи и фрукты. В село приехал министр здравоохранения, который заявил, что карантин снят не будет. Здоровье людей важнее экономических интересов сельчан, заявил, в свою очередь, глава районной администрации.

Карантин в селе Лабре Очамчырского района действует с 25 августа, он введен на две недели. Село закрыли после того, как там скончался зараженный коронавирусом мужчина. К 27 августа в Лабре зафиксированы 12 случаев заражения.

Въезды и выезды в село заблокированы сотрудниками милиции, без разрешения главы местной администрации в село попасть невозможно, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Лабры, не пожелавшая представиться. Она сообщила, что не принимала участия в митинге, так как боялась заразиться, но поддерживает требования протестующих. "Практически все население нашего армянского села занимается сельским хозяйством, туристов у нас нет - не туристическое место. Сейчас самый сезон: инжир пошел, помидоры зреют, много чего. А мы не можем сбывать нашу продукцию", - посетовала женщина.

По ее словам, жители села, а их более 500 человек, остались без средств к существованию. "Кое-какие припасы у нас, конечно же, есть, но нам нужно собирать детей в школу, ехать в Очамчиру, в Сухум в магазины - школьные принадлежности у нас не продают. Пойдут ли наши дети в школу, будет ли она открыта, нам никто не разъясняет", - отметила женщина.

Жители Лабры не получили результаты тестов на коронавирус, заявила она. "Как нам говорят, у нас 12 человек уже [заразились коронавирусом], но мы не видели результаты анализов, нам их никто не привез - просто позвонили по телефону и сказали. Мы считаем, что носителям вируса должны дать документы, подтверждающие болезнь", - подчеркнула жительница Лабры.

Она считает, что вместо введения карантина нужно было лишь изолировать семьи заразившихся. "У нас большое село, мы нигде не собираемся большими толпами. Если одна семья заболела, пусть их изолируют. У нас всего 12 заболевших, по всей Абхазии [заразились более] 200 человек - почему не изолируют другие города и села?!" - возмутилась женщина.

По данным на 27 августа, в Абхазии болели 174 из 295 заразившихся коронавирусом с начала пандемии, четверо умерли. К 19.30 мск 28 августа эта информация не обновлялась.

Участница вчерашнего митинга Анаид считает, что тесты на коронавирус в Лабре брали неправильно. "Я тоже решила сдать тест на коронавирус. Его брали под открытым небом, врачи даже перчатки не меняли. Я считаю, что анализы нужно брать в специальном помещении, а не на улице. Мне так никто и не позвонил, не сказал, что показал тест", - сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Ее семья занимается выращиванием фруктов и овощей, а также производством молочной продукции. Все это сбывается на рынке в Очамчире. "У нас продукция скоропортящаяся. Негде хранить и нет возможности ее продать в селе - у каждого тут все свое. В нашем деле лето год кормит, а сейчас самый сезон, но мы дома сидим", - посетовала жительница Лабры.

Она отметила, что жители села требуют обеспечить их необходимым продовольствием, поскольку у них нет возможности зарабатывать, поставки в сельские магазины также прекратились. "Хозяева магазинов выехать за продуктами не могут, а доставщики ехать к нам боятся. Мы останемся без необходимых продуктов. Пока власти нам ничего не говорят, как мы будем обеспечены", - сказала Анаид.

Жителей Лабры беспокоит и то, как им будет оказываться медицинская помощь. "Кроме коронавируса есть много других болезней, а у нас много пенсионеров", - отметила Анаид.

Еще одна участница митинга, теща умершего жителя Лабры Аговник Тозлян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она общалась с зятем, но врачи сообщили, что тест на коронавирус у нее отрицательный, а у ее сына - положительный. "Никаких документов об этом нам никто не дал. Что делать с сыном, как его лечить - тоже. Сегодня нам привезли какие-то лекарства. Мы даже не понимаем, как их принимать и что это за препараты", - отметила женщина.

По ее словам, врачи в селе не дежурят. "Приезжал к нам министр здравоохранения, и сказал, что будет приезжать по необходимости скорая помощь. А как быть тем, кто болеет? Они же нуждаются в помощи врачей, нужны какие-то анализы, компьютерную томографию моему ребенку никто не делал. Мы готовы пройти лечение, но ведь нам никто не собирается его оказывать. Люди, у которых якобы подтвердился вирус, остались один на один со своей болезнью. И зятю моему, который умер, помощь не оказали - скорая два раза приезжала и ничего не предприняла", - заявила Аговник Тозлян.

Согласно заявлению министра здравоохранения Абхазии, в случае необходимости жители села будут госпитализированы в Гудаутский госпиталь, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава села Арутюн Мелконян. Местные жители, заразившиеся коронавирусом, обеспечены необходимыми препаратами для лечения, заявил Мелконян.

"Сельский магазин открыт, там есть все необходимое. Продуктовых запасов достаточно. Если нужно будет их пополнить, тоже это без проблем, организуем доставку", - заверил Мелконян. Он отметил, что коронавирус по-прежнему выявлен у 12 жителей села. Через какое-то время у них будут взяты повторные тесты. Если они окажутся отрицательными, то режим карантина в Лабре будет снят.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".