Суд в Армении оставил Гагика Хачатряна под стражей

28 августа 2020, 07:38

Суд в Ереване 27 августа не удовлетворил просьбу защиты освободить из-под стражи бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, подозреваемого в растрате.

Как писал "Кавказский узел", бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян был арестован в августе 2019 года. 6 февраля 2020 года суд отклонил жалобу защиты на продление его ареста несмотря на то, что Хачатрян компенсировал государству 417 тысяч долларов и имеет проблемы со здоровьем. 25 мая суд отклонил апелляцию на решение о его аресте, Хачатряна выписали из медцентра и возвратили под стражу.

Гагик Хачатрян подозревается в растрате средств на поддержку фермерских хозяйств в период его пребывания на посту министра финансов Армении. Он и его заместитель в 2014-2016 годах закупили 8500 электронных замков, но, по версии следствия, необходимости в закупке такого количества замков не было, а ущерб составил 1,7 миллиарда драмов (3,5 миллиона долларов США). По словам его адвоката, у Хачатряна "проблемы с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом", до ареста он был прооперирован в Германии, а затем вернулся в Армению по требованию следователя. В феврале, после вмешательства уполномоченного по правам человека, арестованного Гагика Хачатряна перевели на лечение в медицинский центр "Астхик".

Суд общей юрисдикции Еревана 27 августа отклонил ходатайство адвокатов об освобождении из-под стражи бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна, сообщило в тот же день издание News.am. Суд счел меру пресечения, примененную в отношении Гагика Хачатряна, обоснованной и оставил ее без изменений.

Защита собирается обжаловать это решение, заявил после заседания адвокат бывшего министра финансов Ерем Саркисян.

"Суд не ознакомился с делом, поскольку за такой короткий срок невозможно было ознакомиться со всем объемом", - процитировало 27 августа адвоката Ерема Саркисяна издание "Новости-Армения".

Ранее, в ходе судебного заседания сторона защиты выражала недовольство сроками, которые были предоставлены адвокатам бывшего министра финансов Гагика Хачатряна и судье для ознакомления с материалами дела.

"Обвинение представило в суд 37 томов дела, а это порядка 10 705 страниц, и мы сомневаемся, что за пять - семь дней суд успел ознакомиться с делом. Мы также получили лишь 15 дней для ознакомления с документами, которые представлены в ограниченном объеме - по нашим данным дело состоит из 120 томов", - сказал адвокат Ерем Саркисян.