27 августа 2020, 17:23

Суд отказался вернуть ставропольскому полицейскому конфискованное имущество

Бывший начальник одного из отделов полиции Ставрополя попытался через кассационный суд вернуть автомобиль и деньги, изъятые в пользу государства из-за недоказанного источника доходов, но ему отказано судом.

Как писал "Кавказский узел", начальник одного из отделов полиции Ставрополя Василий Литвинов не смог объяснить, откуда взял деньги на покупку автомобиля за четыре миллиона рублей. Полицейский был понижен в должности, а машину и еще 250 тысяч рублей изъяли в пользу государства.

По данным прокуратуры, начальник отдела полиции за три года до покупки автомобиля заработал меньше, чем тот стоил. Помимо машины полицейский купил недострой, который продал за четверть миллиона рублей. Законность покупки этого объекта он тоже не смог подтвердить. Ленинский райсуд Ставрополя постановил обратить в доход государства и автомобиль, и 250 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Ставропольского края от 19 ноября 2019 года.

Пятый кассационный суд  в Пятигорске рассмотрел поданную бывшим сотрудником полиции жалобу на решение районного суда и апелляционной инстанции, в которой он требовал пересмотра решения суда и возврата ему конфискованного имущества, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края. 

Кассационный суд счел решения районного и апелляционного судов обоснованными. "Доводы кассационной жалобы ответчика и его представителя (оставлены) без удовлетворения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Комментариями Василия Литвинова  по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Сотрудники полиции в Ессентуках осуждены за мошенничество", "Сотрудница пятигорского МВД уволена после регистрации 30 мигрантов", "Подполковник полиции задержан на Ставрополье по делу о мошенничестве".

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