27 августа 2020, 03:26
Два человека госпитализированы после инцидента с вертолетом в Сочи
Спасатели эвакуировали четырех человек с частного вертолета, совершившего аварийную посадку в горах Сочи, сообщило МЧС, Двое пассажиров с травмами доставлены в больницу, информировал Минздрав Краснодарского края.
Инцидент произошел 26 августа в районе хребта Аибга поселка Красная Поляна.
"Совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson 44. По предварительной информации, на борту находились четыре человека - один пилот и три пассажира", - сообщила Южная транспортная прокуратура на своем сайте.
МЧС характеризует посадку вертолета как аварийную. При аварийной посадке пострадали двое, предает со ссылкой на пресс-службу МЧС России РИА "Новости".
Спасатели эвакуировали потерпевших крушение с места происшествия, приводит сообщение пресс-службы Южного авиационного поисково-спасательного центра "Интерфакс-Юг".
Двоим пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили в стационар, сообщило со ссылкой на Минздрав Краснодарского края издание. Пассажирка вертолета получила травму спины, а ее спутник - ушиб головы, отмечается в сообщении.
На сайтах Минздрава Краснодарского края и МЧС России информации о крушении вертолета и пострадавших по состоянию на 3.10 мск 27 августа нет.
"Кавказский узел" также писал, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в районе военного аэродрома в Краснодарском крае, экипаж погиб.