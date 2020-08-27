27 августа 2020, 03:26

Два человека госпитализированы после инцидента с вертолетом в Сочи

Спасатели эвакуировали четырех человек с частного вертолета, совершившего аварийную посадку в горах Сочи, сообщило МЧС, Двое пассажиров с травмами доставлены в больницу, информировал Минздрав Краснодарского края.

Инцидент произошел 26 августа в районе хребта Аибга поселка Красная Поляна.

"Совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson 44. По предварительной информации, на борту находились четыре человека - один пилот и три пассажира", - сообщила Южная транспортная прокуратура на своем сайте.

МЧС характеризует посадку вертолета как аварийную. При аварийной посадке пострадали двое, предает со ссылкой на пресс-службу МЧС России РИА "Новости".  

Спасатели эвакуировали потерпевших крушение с места происшествия, приводит сообщение пресс-службы Южного авиационного поисково-спасательного центра "Интерфакс-Юг".

Двоим пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили в стационар, сообщило со ссылкой на  Минздрав Краснодарского края издание. Пассажирка вертолета получила травму спины, а ее спутник - ушиб головы, отмечается в сообщении.

На сайтах Минздрава Краснодарского края и МЧС России информации о крушении вертолета и пострадавших по состоянию на 3.10 мск 27 августа нет.

"Кавказский узел" также писал, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в районе военного аэродрома в Краснодарском крае, экипаж погиб.

Примечание:

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