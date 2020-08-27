Следователи нашли вину командира лайнера в аварийной посадке в аэропорту Сочи

27 августа 2020, 04:29

Командир самолета Алексей Шнырев обвиняется в том, что проигнорировал запрещающие приземляться сигналы, в результате чего воздушное судно выехало за пределы посадочной полосы и загорелось. Следователи оценили ущерб от аварии в 881,2 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", ночью 1 сентября 2108 года при посадке в аэропорту Сочи загорелся Boeing со 170 пассажирами на борту. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Они рассматривали сразу три версии аварийной посадки самолета, среди которых неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотов и техническая неисправность. Для проведения судебных экспертиз была проведена выемка документов в аэропортах Внуково, Сочи и авиакомпании UTair. Источник в Межгосударственном авиационном комитете сообщил, что авиалайнер вынесло в реку порывом сильного ветра. Авиаэксперты подвергли сомнению решение командира экипажа о посадке, несмотря на объявленное штормовое предупреждение.

В результате авиааварии пострадали 18 человек, госпитализированы были трое: двое детей и женщина, которую впоследствии прооперировали в больнице Краснодара. Умер сотрудник аэропорта, который участвовал в эвакуации пассажиров. На следующий день после аварии врачи отпустили домой двоих детей, женщина пробыла в стационаре неделю.

По версии следствия, 1 сентября 2018 года командир Boeing 737-8AS Алексей Шнырев при заходе на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сочи "проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолёта, предупреждающие о прогнозируемом сдвиге ветра и о фактическом нахождении воздушного судна в сдвиге ветра". Все эти сигналы запрещали ему производить посадку самолета и обязывали увести воздушное судно на второй круг, утверждают следователи.

Из-за допущенных нарушений командир не смог вовремя остановить самолет, и он выкатился за её пределы взлетно-посадочной на 140 метров, пробил ограждение аэродрома и остановился в русле реки Мзымта, сообщил 26 августа Следственный комитет России на своем сайте. В результате самолет разрушился, а топливо из поврежденного бака вытекло и загорелось, отмечается в сообщении.

Ущерб собственнику самолета составил порядка 615 миллионов рублей, компании, эксплуатирующей воздушное судно, – около 265 миллионов рублей, международному аэропорту "Сочи" – более 1,2 миллиона рублей, сообщили следователи.

Шнырев обвинен по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ), говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру России, которая должна решить вопрос об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд. Отметим, санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Комментарияев Шнырева или его представителей относительно обвинения не поступало.