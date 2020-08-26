26 августа 2020, 16:49

Житель Азербайджана обвинен в несообщении о деятельности ИГ* в Дагестане

Завершено расследование по делу в отношении 18-летнего жителя Азербайджана. По данным следствия, обвиняемый знал о том, что житель Махачкалы принимает участие в деятельности ИГ* и намерен создать вооруженную группировку в Дагестане, однако не заявил об этом в правоохранительные органы.

Жителю Азербайджана предъявлено обвинение по уголовному делу о несообщении информации о готовящемся преступлении, сообщило сегодня Следственное управление Следкома по Дагестану.

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемому стало известно, что 18-летний житель Махачкалы участвует в деятельности международной террористической организации "Исламское государство", которая в соответствии с решением Верховного суда РФ признана террористической и ее деятельность запрещена в Российской Федерации. 18-летний гражданин Азербайджана также знал, что махачкалинец планирует создание вооруженного формирования для  посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкции статьи о несообщении о преступлении или подготовке преступления (ст.205.6 УК РФ) предусматривают наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей или лишения свободы на срок до одного года.

Обвиняемый находился в Дагестане и имел возможность сообщить о намерениях своего знакомого в органы власти, отметило следствие. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.   

Комментариями обвиняемого или его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также сообщал о завершении расследования дела 38-летнего жителя Хасавюртовского района, обвиняемого в причастности к работе ячейки организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. Обвиняемый и другие члены экстремистской организации призывали "отвергать светские законы и институты гражданского общества, стремились создать государство с радикальной формой религиозного правления", заявил Следком.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

Примечание:

"Житель Дагестана получил три года колонии после публикации видео в соцсети", "Житель Дагестана осужден за комментарии в соцсетях", "Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*

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