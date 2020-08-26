Следком заинтересовался гибелью пассажиров лодки в Дагестане

26 августа 2020, 08:34

Житель Кизилюртовского района нарушил правила катания на лодке, из-за чего утонули три пассажира, предположили следователи. Поиски тел погибших продолжаются, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 августа на реке Сулак вблизи границы Буйнакского и Кизилюртовского районов Дагестана опрокинулась лодка, в результате утонули ребенок и двое взрослых, одному человеку удалось спастись.

Следователи возбудили уголовное дело после того, как заподозрили жителя Кизилюртовского района в нарушении правил использования водного транспорта, сообщило 25 августа следственное управление Следкома по Дагестану.

По версии следствия, 23 августа на реке Сулак около села Гельбах 42-летний мужчина вышел на своей лодке в реку допустив на борт мужчину, женщину и их 14-летнюю дочь. При этом он не имел разрешение на управление маломерным судном, сказано в сообщении управления Следкома по Дагестану.

По мнению следователей, во время катания пассажиров, мужчина допустил опасный крен судна, из-за чего оно потеряло устойчивость и опрокинулось. На судне не было спасательных жилетов, дело расследуется по части третьей статьи 263 УК РФ, отметило ведомство.

Часть третья статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", предусматривает до семи лет лишения свободы.

Пропавших пассажиров продолжают искать 16 спасателей. Пассажирами лодки были мужчина 1969 года рождения, женщина 1979 года рождения и девочка 2006 года рождения, сообщило 25 августа на своем сайте Управления МЧС по Дагестану.