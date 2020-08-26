Рональд Айрапетян пожаловался на давление силовиков

26 августа 2020, 04:20

В отношении члена ставропольского отделения "Яблока" Рональда Айрапетяна, подрабатывающего на рынке Кисловодска, силовики составили протокол за нарушение масочного режима, но штрафовать при этом не стали. Активист, который неоднократно заявлял о необоснованных задержаниях и угрозах в связи с политической деятельностью, связал внимание силовиков с заявленным на 6 сентября шествием.

Как сообщал "Кавказский узел", член ставропольского отделения "Яблока" Рональд Айрапетян планировал провести 3 августа пикет в поддержку участников протестов в Хабаровске, но накануне получил сообщение с угрозами. Председатель ставропольского отделения партии Виталий Зубенко потребовал от прокуратуры отреагировать на угрозы Айрапетяну.

27 июня активист Рональд Айрапетян вышел в Кисловодске на одиночный пикет против конституционных поправок. Он был задержан и предупрежден силовиками о возможном наказании. Позже активист заявил, что ему поступают анонимные угрозы "в связи с гражданской позицией" и написал жалобу в прокуратуру. 23 июля Айрапетян заявил, что ему пришлось уволиться по собственному желанию с работы после давления руководства. Активист связал увольнение с проведенной им акцией против конституционных поправок. 3 августа Айрапетян планировал провести акцию в поддержку Алексея Навального, но получил отказ от чиновников Кисловодска, которые связали запрет с ограничениями в период пандемии коронавируса. По мнению Айрапетяна, власти боятся волнений в обществе.

Член ставропольского отделения "Яблока" Рональд Айрапетян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему удалось устроиться на одну из точек на Центральном рынке Кисловодска.

По его словам, днем 25 августа на рынок пришли силовики, чтобы проверить соблюдением торговцами масочного режима. При этом, заявил Айрапетян, двое силовиков не стали проверять всех торговцев, а направились сразу к палатке, где торговал активист, хотя она расположена поодаль от входа в рынок.

Айрапетян рассказал, что силовики отвели его в подсобное помещение и составили протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП ("невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). В протоколе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") указано, что Айрапетян находился на рынке «без средств индивидуальной защиты (маски) […], чем создал угрозу собственной безопасности жизни и здоровью […], а также здоровью иных лиц». В объяснительной части активист указал, что «не успел надеть маску».

На вопрос Айрапетяна, почему аналогичные протоколы не были составлены на других продавцов, работавших без масок, силовики отвечать не захотели, рассказал активист. «Без маски я был далеко не один», - отметил Айрапетян.

После составления протокола силовики уведомили активиста, что «на первый раз штраф выписывать не будут». Айрапетян особо отметил, что правоохранители пришли в сопровождении сотрудника администрации Кисловодска, что, как он считает, указывает на заказной характер проверки. «Они целенаправленно шли ко мне. Никому больше не подошли, только ко мне», - рассказал активист.

Визит силовиков Айрапетян связал с подачей им уведомления о проведении общественно-политической акции в Кисловодске. По его словам, 24 августа он уведомил городскую администрацию, что 6 сентября намерен провести шествие по проспекту Победы против политики президента Владимира Путина. Планируется, что участие в акции примет 21 человек – именно такое число подписчиков Telegram-канала Айрапетяна изъявило желание прийти на мероприятие.

«Причины шествия - обнуление сроков президентства, отравление Алексея Навального, узурпация власти, установленный в России авторитарный режим, незаконное преследование граждан, активистов», - пояснил Айрапетян.

Проведение оппозиционного митинга раздражает власть, считает активист. «В связи с подачей уведомления давление и началось», - сказал Айрапетян.

В администрации рынка подтвердили, что проверка действительно была. «Да, проверка была с привлечением администрации города. По-моему, никого не задержали», - рассказала «Кавказскому узлу» старший бухгалтер Инна Зорина.

По ее словам, на рынке действует акустическое оповещение работников и посетителей о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. «В основном, [продавцы и покупатели] стараются соблюдать [масочный режим]. Объявляем, чтобы носили маски», - указала Зорина.

По ее словам, в случае если продавец нарушил правила ношения средств индивидуальной защиты, то отвечать за это будет сам торговец, администрация же ответственности не несет. «Это его [продавца] проблемы. Но в свою очередь мы должны дополнительно обработать то место, где обнаружено нарушение», - указала Зорина.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» торговцы подтвердили, что полиция проводила проверку, однако ни один из собеседников о задержаниях либо составлении протоколов не слышал.

«Носить маску по 10 часов, признаюсь честно, очень сложно. Через час чешется все лицо. И плюешь, снимаешь. Но надо быть осторожным, иметь под рукой, чтобы если проверка, сразу надеть», - рассказала «Кавказскому узлу» Мария, торгующая на рынке одеждой.

По словам собеседницы, она видела проходящих силовиков с мужчиной в штатском, но они ни на кого внимания не обращали. «Они куда-то шли себе, шептались. Мы с соседкой подумали, что ищут мигрантов», - сказала работница рынка.

Александр, также продающий одежду, сообщил, что не видел проверяющих, но слышал про них от коллеги. «Вроде какая-то троица приходила. Но такое бывает часто. Мало ли, кто что сворует, украдет, припрячет. Это же рынок», - сказал мужчина.

«Рынок большой, но слухи расходятся быстро. Был кто-то, да. Что касается маски, то через час ношения она промокает и требует замены. 10 масок на рабочий день - не напасешься! Мне вложить стоимость СИЗ в товары? Тогда кто ж их возьмет? Пойдут к соседке, где на 100 рублей дешевле», - рассказала продавщица Наталья, которая при этом добавила, что «исправно носит маску».

Комментариями представителей силовых структур Ставропольского края относительно сведений, изложенных Рональдом Айрапетяном, "Кавказский узел" пока располагает.