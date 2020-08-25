Источники назвали экстрадированного в Россию Гадамаури среди убитых боевиков в Ингушетии

25 августа 2020, 00:38

Одним из двоих убитых во время спецоперации в Ингушетии 6 августа оказался уроженец Чечни Хусен Гадамаури, который был экстрадирован из Германии в 2017 году под гарантии России, сообщили источники. Запросы о предоставлении политического убежища в Европе, особенно от выходцев из Северного Кавказа, рассматриваются поверхностно, считают правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии вечером 6 августа проходила контртеррористическая операция. Национальный антитеррористический комитет сообщил о двух убитых боевиках и одном задержанном. Источники в спортивных кругах Ингушетии назвали одним из убитых чемпиона Азии по вольной борьбе Муслима Евлоева, но другие источники уточнили, что он не убит, а скрылся. Ингушский спортивный клуб "Кушт", от имени которого выступал борец вольного стиля Муслим Евлоев, заявил, что спортсмен жив, не задержан, но "против этого парня фабрикуется дело". Знакомый Евлоева заявил, что тот не разделял экстремистских взглядов.

В результате спецоперации в Ингушетии был убит экстрадированный из Германии под гарантии Российской Федерации уроженец Чечни Хусен Гадамаури, подтвердил руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас. Информацию о смерти Маасу подтвердили родственники Хусена. «Только что родственники подтвердили, что его убили», - отметил Маас.

По его словам, Хусен Гадамаури был экстрадирован в марте 2017 года. «Ранее, около 8 лет назад [в июле 2012 года], Россия пыталась экстрадировать из Болгарии его брата, Мохмада (Магомеда) Гадамаури - его арестовали в Болгарии, которая хотела выдать его России, (несмотря на то, что он имел статус беженца в Германии). Мы взаимодействовали с немецким посольством, его выпустили из тюрьмы, он вернулся в Германию, ему дали новый паспорт. Позже Германия выдала [России] другого их родственника, Адама Албакова - он сидел несколько лет, потом вернулся. (Потом) отправили (Хусена) Гадамаури, в марте 2017 года», - сообщил Маас корреспонденту «Кавказского узла».

Маас добавил, что все вышеперечисленные члены семьи Гадамаури родом из Чечни, а их родственник занимал высокопоставленную должность в Ичкерии*. «Эта ненависть направлена против этой семьи», - сообщил Маас. Он добавил, что всех их в России называли причастными к «сунженскому джамаату».

Об экстрадиции Хусена Гадамаури из Германии в Россию стало известно 23 марта 2017 года. Гадамаури обвинялся в пособничестве боевикам в Ингушетии (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ), сообщается на сайте Генпрокуратуры России. По версии следствия, Гадамаури с мая 2012 года предоставлял продукты питания, одежду и медикаменты участникам незаконного вооруженного формирования "Сунженский джамаат" на территории Сунженского района Ингушетии. Гадамаури участвовал в группировке Беслана Махаури, убитого в октябре 2015 года в Назрани, которая входила в так называемый "Сунженский сектор", а в середине 2014 года Гадамаури сумел перебраться в Турцию, а затем в Сирию, где участвовал в боевых действиях в составе ИГ*, проинформировало издание «Лента.ру» со ссылкой на МВД России.

Он также сообщил, что ситуация с беженцами из Чечни и Северного Кавказа в Европе в последние годы ухудшается.

«Я умолял структуры Германии: каждая экстрадиция должна быть согласована с Минюстом и с МИДом (Германии), я отправлял письма всем нашим политикам – (Ангеле) Меркель, в МИД, чтобы не выдавали этих людей РФ и писал, что им угрожает смерть. Три года тому назад было много случаев, связанных с экстрадицией, мы пытались активно действовать [для предотвращения]. Сейчас депортация грозит многим людям», - сообщил Маас, заявив, что все они находятся в опасности.

Некоторые уроженцы Кавказа стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

Информацию о смерти Хусена Гадамаури во время спецоперации подтвердили источники «Кавказского узла» на условиях анонимности. По их словам, тело Гадамаури родным не выдают, а информация о его смерти скрывается.

Прошения о политубежище должны рассматриваться в приоритетном порядке

Для защиты жизни просителей убежища важно, чтобы государство, к которому обращаются за помощью, рассматривало такие прошения в приоритетном порядке, даже при наличии экстрадиционных запросов со стороны других государств, считает адвокат Алексей Оболенец, специализирующийся на вопросах международной защиты.

«Приоритет должен отдаваться человеческой жизни, которая является наивысшей ценностью. Вторым важным моментом является наличие гарантий, согласно которым должностные лица, включая судей, принимающих такие решения, а также представители исполнительной власти могли понести соответствующее наказание в случае неисполнения гарантий, которые предоставляет запрашивающая сторона. Либо в случае халатности и отказа предпринять необходимые действия, направленные на проверку предоставленных гарантий», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Оболенец, назвав эти условия гарантией избежать трагедий, как в случае с Гадамаури.

"Я не являлся адвокатом (Гадамаури). Мне не известны обстоятельства, (которые могли привести) к его гибели, но важно, чтобы общественность и правозащитные организации, власти страны, которая согласилась на его экстрадицию, обратили внимание на этот факт на будущее. Психология беженца отличается от психологии террориста. Беженец стремится сохранить свою жизнь и жизнь своих близких от неминуемой угрозы расправы, а не вступает в вооруженный конфликт с силовыми структурами государства», - сказал Оболенец.

Он не видит перспективы исключить подобные юридические ошибки в Европе в будущем без давления гражданского общества.

«Это зависит от того, насколько гражданское общество в каждой стране контролирует эти министерства, ведомства, этих чиновников. Если есть контроль со стороны общества и правозащитников - тогда эти случаи не должны происходить. Как только этот контроль по каким-то причинам ослабевает, перспективы соблюдения прав человека становятся неочевидными. Законодательство ЕС забюрократизированно. Полагаю, что подобные расследования могут быть инициированы на уровне политических партий, парламентариев. Это произошло недавно, я пока не вижу какой-то волны огласки, реакции. Все, что происходит на Северном Кавказе, воспринимается в иных преломлениях, в ином контексте», - заключил адвокат.

К выходцам из Северного Кавказа в Европе относятся предвзято

На Западе должны инициировать расследование обстоятельств смерти, таких как в случае с Гадамаури, и в некоторых подобных случаях это делается, заявила корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

«Испания, которая экстрадировала жителя Ингушетии, регулярно проверяла условия его содержания, и в результате был честный суд, он получил небольшой срок, после чего он вернулся в Европу и получил там убежище. К сожалению, это единственный случай на моей памяти, когда страна серьезно занимается контролем гарантий, которые даны российской стороной. Много раз мы пытались добиться, чтобы страны серьезно занимались экстрадированными, но это не делается, и особенно это касается судебной системы. Бывают настолько очевидные случаи фальсификаций, и сейчас наступило какое-то равнодушие ЕС, вероятно, мы всем уже надоели», - заявила Ганнушкина.

Правозащитница отметила наличие предвзятого отношения к выходцам из Северного Кавказа, обращающимся за убежищем в страны Европы.

«Есть элемент предвзятого отношения, который связан с тем, что нашим властям удалось создать [беженцам] образ террористов. Зарабатывают этот образ одни люди, а страдают другие. Действительно были террористические акты, убийства блогеров [в Европе]. Приезжают люди, которые действительно склонны совершать противоправные действия и жестокие преступления, и эти люди оказываются из числа кавказцев. Потому предпочитают не давать убежище никому», - уточнила правозащитница.

4 июля в пригороде Вены был застрелен уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". 26 февраля было совершено нападение на блогера Тумсо Абдурахманова. 3 марта стало известно, что шведские правоохранители подозревают в попытке убийства блогера гражданина России Руслана Мамаева. "Кавказским узлом" также опубликовано видео, записанное в мае 2016 года, где Кадыров озвучивает угрозы в адрес чеченской диаспоры в Европе.

Она удивлена, «почему не дают убежище Тумсо Абдурахманову».

«Это человек, который говорит столько правды, даже вне его политической позиции, он раскрывает очень много того, что происходит. Он стал источником информации, он рискует жизнью и вернуться никак не может, и никакого иного выхода, как дать ему убежище, просто нет, и не только ему, а всем его родственникам», - отметила Ганнушкина.

Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Редакция "Кавказского узла" 24 августа направила письменный запрос в УФСБ по Ингушетии по поводу сообщения родственников о том, что одним из убитых в спецоперации в республики был Хусен Гадамаури.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

* Чеченская Республика Ичкерия* - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*"