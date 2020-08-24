Продлен режим самоизоляции для пожилых в Карачаево-Черкесии

24 августа 2020, 21:51

Власти продлили до 4 сентября режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса для жителей Карачаево-Черкесии, возраст которых 65 лет и выше.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня власти Карачаево-Черкесии ввели первый этап снятия ограничений, в рамках которого возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, парикмахерские, стоматологии, автосервисы и автомойки. 6 июля власти сообщили о введении второго этапа снятия ограничений, разрешив уличную торговлю, также открылись непродовольственные предприятия, площадью до 800 квадратных метров.

На 24 августа число заражений коронавирусом в Карачаево-Черкесии достигло 4830, умерли 26 человек. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сегодня внес поправки в указ «О введении режима повышенной готовности», сообщила пресс-служба правительства республики. Согласно изменениям, режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше продлен до 4 сентября, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы и правительства республики

Ранее Темрезов сообщил, что власти перешли к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса. "Регион достиг тех показателей, когда Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовала переход на третий этап снятия ограничений", - написал он 17 июля на своей странице в Instagram.

На этом этапе власти разрешили возобновить работу предприятиям торговли и услуг, непродовольственным рынкам, торговым центрам, кинотеатрам, гостиницам и турбизнесу, кафе и ресторанам при определенных условиях, бассейнам и тренажёрным залам, местам отдыха, образовательным учреждениям и органам ЗАГС. При этом Темрезов отметил, что по-прежнему запрещены публичные и культурно-массовые мероприятия, необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.