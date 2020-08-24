Алан Мамиев. Скриншот с личной страницы вконтакте, http://vk.com/alan.mamiev?z=photo35965382_337227638%2Falbum35965382_0%2Frev

24 августа 2020, 16:00

Суд оправдал журналиста Мамиева по делу о фейке

Верховный суд Северной Осетии счел недоказанной вину журналиста Алана Мамиева в распространении недостоверной информации о коронавирусе и отменил решение о штрафе.

ак сообщал "Кавказский узел", 16 июля суд во Владикавказе приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей журналиста Алана Мамиева (Мамиати). Он был признан виновным в распространении фейковых новостей о коронавирусе. На фоне пандемии коронавируса число административных дел о фейковых новостях, в том числе на юге России, выросло в разы, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы после приговора.

Верховный суд Северной Осетии, рассмотрев апелляцию Мамиева, отменил решение о штрафе, сообщили сегодня КрыльяTV.

Алан Мамиев сообщил об этом решении на своей странице в Instagram. "Суд вник в материалы дела и вынес объективное решение, что не была доказана моя вина в суде первой инстанции", - написал он. К 16.00 мск 24 августа эта публикация собрала 203 "лайка" и 47 комментариев, авторы которых поздравили Мамиева с победой в суде.

На сайте Верховного суда Северной Осетии, по состоянию на 16.00 мск 24 августа, не появилось информации о принятом решении. Последнее судебное заседание по этому делу, согласно карточке на сайте суда, состоялось сегодня.

Ранее Мамиев назвал административное преследование политически мотивированным. По мнению журналиста, дело приурочено к стихийной акции протеста в Северной Осетии, состоявшейся 20 апреля. В тот день силовики разогнали на площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы республики. К 1 мая суды вынесли 64 решения о штрафах и административных арестах участников акции протеста. Также было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и хулиганстве. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Предполагаемый инициатор митинга во Владикавказе, активист и оперный певец Вадим Чельдиев, обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Осетинский активист Чиркинов переведен в СИЗО", "Продлен арест Вадиму Чельдиеву", "Чельдиев заподозрен в организации массовых беспорядков".

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