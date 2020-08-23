Боле 200 гражданин России вернулись домой чартерными рейсами из Армении

23 августа 2020, 08:59

Два спецрейса из Армении доставили в Москву и Минводы граждан России, которые не могли вернуться домой из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа специальным рейсом из Еревана в Москву были доставлены 158 граждан России.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Авиакомпания «Армения» 22 августа двумя специальными чартерными рейсами из Еревана доставила в Москву и Минеральные Воды 201 пассажира, говорится в сообщении на официальной странице посольства России в Армении в Facebook. Всего из Армении вывезен 5321 человек, все они - граждане России, отмечается в сообщении.