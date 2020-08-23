Российские и абхазские военные провели учения на берегу Черного моря

23 августа 2020, 06:52

Более 1500 танкистов, артиллеристов и мотострелков российской военной базы вместе с военными Минобороны Абхазии отработали навыки обороны побережья.

Российские и абхазские военные отразили нападение морского десанта условного противника на полигоне "Нагвалоу".

Военнослужащие танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений российской военной базы поразили в море плавучие мишени, имитирующие десантные корабли условного противника впервые, сообщила 22 августа пресс-служба Южного военного округа. Стрельба велась из танков Т-72Б3, БТР-82М, РСЗО «Град» артиллерийских орудий и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, говорится в сообщении пресс-службы на сайте Минобороны России.

В ходе учебных боев военные также отработали навыки создания фортификационных сооружений на береговой линии, маскировки боевых машин, а также оперативного уничтожения надводных средств условного противника. Кроме того, расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов она отразили авиаудары и преодолели условно зараженную отравляющими веществами территорию, следует из сообщения пресс-службы

Всего к учениям было привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих Южного военного округа, задействовано порядка 500 единиц военной и спецтехники, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в иле мотострелки, артиллеристы, танкисты, подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты российской военной базы в Абхазии отработали навыки отражения нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения.