21 августа 2020, 16:35

Чиновница в Ростовской области обвинена в подлоге на 160 миллионов

Служащей администрации Дубовского района предъявлено обвинение в афере со строительством межпоселковой дороги, сообщила сегодня прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, сотрудница администрации удостоверила своей подписью выполнение работ, зная, что в действительности подрядчик дорогу не построил. На основании подписанного акта подрядчику были перечислены 160 миллионов рублей. Обвиняемой грозит до двух лет заключения по статье о служебном подлоге, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Ростовской области.

Обвинительное заключение утверждено и передано в суд, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры передал сегодня "Интерфакс". В каком именно суде будет рассматриваться дело, в сообщении не уточняется.

160 миллионов рублей были выделены на строительство дороги между хуторами Щеглов, Верхний Жиров и Крюков. Контракт с подрядчиком, одной из ростовских компаний, был заключен в 2016 году, информировал сегодня РБК.

На сайте администрации Дубовского района, по состоянию на 16.35 мск 21 августа, не появилось комментариев относительно этого уголовного дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2019 года главы Дубовского, Егорлыкского и Волгодонского районов Ростовской области были заподозрены в подписании актов об установке непригодных водонапорных башен. Следствие оценило ущерб бюджету в 17,5 миллиона рублей.

Примечание:

"Замглавы района в Ростовской области осужден условно за превышение полномочий", "Смягчен приговор главе поселения в Ростовской области", "Глава поселения в Ростовской области осужден за аферу со спилом деревьев".

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