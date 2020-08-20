20 августа 2020, 23:37

Прокуратура обвинила завод в загрязнении реки в Кабардино-Балкарии

Молочный комбинат сбрасывает сточные воды в ливневую канализацию в Нальчике, из-за чего происходит загрязнение реки Шалушка, заявила прокуратура Кабардино-Балкарии.

Надзорное ведомство организовало проверку после размещенной в соцсети информации о сбросе загрязненных вод в реку Шалушка.

  "В Приэльбрусье канализационные стоки сливают прямо в реку. Похоже, что туда пора отправлять экологический десант из числа сотрудников прокуратуры, СКР и Роспотребнадзора", - говорится 17 августа в аннотации к видео, размещенном в сообществе Patriot_kbr в Instagram, насчитывающей 320 тысяч подписчиков. На видео показано, как в реку впадает мутный ручеек.

Прокуратура установила, что сточные воды в ливневую канализацию Нальчика сбрасывает ООО «Нальчикский молочный комбинат», а оттуда они попадают в реку. Ведомство возбудило два административных дела в отношении завода -  о самовольном подключении к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (ст.7.20 КоАП) и нарушении правил охраны водных объектов (ч.4 ст.8.13 КоАП РФ), сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте. Материалы дела направлены для рассмотрения в управление Росприроднадзора по республике, информировало ведомство.

Отметим, максимальные санкции по этим статьям для юридических лиц - штраф до 300 тысяч рублей.

Комментариев относительно передачи материалов в управление Росприроднадзора по республике на сайте Нальчикского молочного комбината по состоянию на 23.30 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июня 2019 года пользователь Instagram Хасан Элекуев опубликовал видео, на котором видно, как сточные воды вытекают из канализационного люка. По его словам, нечистоты текут из исправительной колонии №3 и попадают в реку между селами Каменка и Яникой. На следующий день следком начал проверку  сообщений о загрязнении реки. Управление ФСИН по Кабардино-Балкарии 24 июня заявило, что канализационная система колонии работает без нарушений и не угрожает окружающей среде, а приток реки Шалушка загрязняют сточные воды жилых домов.

Примечание:

"Жители кабардино-балкарских сел пожаловались на грязную воду из-под крана", "Жители разных районов Кабардино-Балкарии напомнили властям об отсутствии воды", "Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие воды".

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