Жители Талги возобновили работу на карьере после освобождения партнеров Ибнухажирова

20 августа 2020, 19:28

Партнеры Джабраила Ибнухажирова, о задержании которых сообщали жители Талги, находятся на свободе, сообщил родственник бизнесмена. Директор фирмы призвал участников схода в Талги прекратить протесты. Защита Ибнухажирова связала его преследование с крупным контрактом на поставку камня.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа жители поселка Талги провели сход в связи с информацией об избиении и похищении двух сельчан, работников местного каменного карьера. Похищение двух талгинцев связано с давлением на семью Ибнухажировых, которая владеет карьером и поставляет камень на строительство зданий для Каспийской флотилии, предположили родственники арестованного в 2019 году Джабраила Ибнухажирова. Поставки камня прекращены до тех пор, пока не прояснится ситуация вокруг карьера и слежки за семьей: местные жители отказываются работать в условиях, когда их односельчан похищают, заявила 16 августа родственница Ибнухажирова.

30 ноября 2019 года суд в Махачкале постановил арестовать местного жителя Джабраила Ибнухажирова (также упоминается в СМИ как Ибнухажаров и Ибнухаджаров), задержанного вместе с водителем Магомедгаджи Магомедовым по обвинению в хранении оружия. На допросе Ибнухажаров заявил, что его пытали током. Оружие махачкалинцу подбросили, убеждены его родственники и адвокат. Позже МВД заявило, что задержанные подозреваются в причастности к боевикам.

Руководитель и сотрудники подрядной фирмы, о задержании которых силовиками сообщали ранее жители Талги, находятся на свободе, а визит правоохранителей в офис компании был продиктован необходимостью проверки ее документов, сообщил "Кавказскому узлу" родственник владельца карьера Джабраила Ибнухажирова.

По словам источника, задержанный руководитель компании после освобождения сам приехал к участникам схода в Талги и попросил прекратить акции протеста. Правоохранительные органы не применяли никаких мер по отношению к участникам схода, работа на карьере возобновлена, камень на строительство морского порта отгружают согласно договоренности, рассказал он.

Задержание сначала рабочих карьера, а затем и руководителя фирмы-подрядчика мужчина связывает с преследованием своего родственника Джабраила Ибнухажирова. Дело, возбужденное против бизнесмена, родственник, в свою очередь, связывает с контрактом на поставку камня для строительства морского порта - по словам источника, преследование владельца карьера началось сразу после заключения это контракта.

Джабраил Ибнухажиров по-прежнему находится в СИЗО, в конце августа суд должен в очередной раз рассмотреть вопрос о мере пресечения для него, добавил родственник.

29 ноября 2019 года родственники Джабраила Ибнухажарова и Магомедгаджи Магомедова собрались у здания прокуратуры Дагестана и перекрыли улицу в знак протеста. Силовики во время обыска подкинули Ибнухажарову и Магомедову оружие и пытали их, заявили участники акции.

Ибнухажиров чувствует себя удовлетворительно, хотя в СИЗО у него обострился ряд хронических заболеваний. После длительного перерыва, связанного с карантином, родственникам Джабраила разрешили свидание с ним - последнее свидание было 5 дней назад, тогда арестованного посещала его супруга, рассказала "Кавказскому узлу" родственница бизнесмена, попросившая не называть ее имени. Она добавила, что проблем с передачей посылок в СИЗО нет и Джабраил Ибнухажиров получает посылки от родных.

Дело Джабраила Ибнухажирова находится на стадии предварительного расследования, ему вменяется три эпизода по статьям о незаконном обороте оружия и создании вооруженного формирования (ч.1 ст.208 и ч.1 ст.222 УК России), сообщил "Кавказскому узлу" адвокат арестованного Абдулбари Рамазанов.

Адвокат подтвердил, что сам Ибнухажиров связывает свое преследование с заключением контракта на поставку камня к месту строительства морского порта, поскольку уголовное дело появилось сразу после этой сделки.

Рамазанов напомнил, что силовики при задержании Джабраила Ибнухажирова и его водителя Магомедова нашли у них пистолеты, а впоследствии добились от водителя показаний против Ибнухажирова.

"Им обоим подкинули пистолеты. Магомедгаджи (водителя Джабраила Ибнухажирова - прим. "Кавказского узла") заставили сказать, что этот пистолет, который находился у Магомедгаджи, ему передал, якобы, Ибнухаджаров", - рассказал Рамазанов. По словам адвоката, Магомедов уже получил условный срок, а его показания остаются практически единственным доказательством вины Ибнухажирова.



Непосредственно при задержании у Джабраила Ибнухажирова, как и у Магомедова, нашли пистолет, но большое количество оружия было, по словам адвоката, "подкинуто домой". Оружие нашли при обыске в доме Ибнухажирова - оно лежало в техническом помещении, которое использовалось рабочими. В помещении установлены приборы для регулировки отопления в целом доме, за день до обыска рабочие проверяли их и никакого оружия в помещении не видели, отметил адвокат.