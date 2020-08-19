Защита сочла несправедливым приговор Молову

19 августа 2020, 23:37

Судья постарался опровергнуть все доводы защиты в пользу жителя Кабардино-Балкарии Рамазана Молова, осужденного за нанесение травм полицейскому во время акции протеста близ Кенделена, заявила адвокат. Приговор Молову чрезмерно суров, отметили правозащитник Заур Шокуев и общественный деятель Аслан Бешто.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа суд назначил два года колонии жителю Кабардино-Балкарии Рамазану Молову, признав его виновным в нанесении травм сотруднику правоохранительных органов Андзору Черкесову во время акции протеста близ Кенделена в 2018 году.

Согласно версии обвинения, Молов участвовал в несанкционированном шествии у села Заюково. Молов направился к своей автомашине с целью скрыться от силовиков, сел в нее и завел двигатель, а сотрудник полиции Черкесов открыл водительскую дверь, потребовал от Молова заглушить двигатель и выйти, следует из материалов дела. В обвинительном заключении указано, что Молов вместо этого включил заднюю передачу и стал двигаться назад, сбив с ног Черкесова, в результате чего левая нога потерпевшего оказалась зажатой между дверью машины и поверхностью земли. В результате обвиняемый причинил Черкесову "телесные повреждения в виде внутрисуставного компрессионного перелома левой ноги, квалифицирующегося как причинение тяжкого вреда здоровью", говорится в документе.

После оглашения приговора судья перешел к анализу доказательств, которые, по его мнению, подтверждают вину Молова, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. В качестве главного доказательства судья указал на показания потерпевшего Черкесова, которые он назвал последовательными. Кроме того, судья в качестве доказательств сослался на показания сотрудников полиции, которые заявили в суде, что видели, как машина Молова травмировала Черкесова. Судья также назвал убедительными доказательствами показания понятых и статистов, которые присутствовали при опознании Молова, и заключение судмедэкспертизы о наличии у Черкесова травмы. "Причинение травмы Черкесову в указанных обстоятельствах... у суда не вызывает сомнений", – указывалось в приговоре.

В документе отмечалось, что суд не видит причин для оговора Молова, так как сотрудники полиции действовали в рамках своих полномочий, а "причинение при этом вреда здоровью Молова имело вынужденный характер".

Молов после инцидента попал в больницу с переломом руки и сотрясением головного мозга. "При этом никто из наблюдавших за инцидентом не заметил, при каких обстоятельствах Молов получил эти телесные повреждения, при каких обстоятельствах была разбита вдребезги его машина", – заявила ранее его адвокат Даутокова.

"Судом установлено, что Молов действовал умышленно… при этом предвидел опасность наступления тяжких последствий и желал их наступления", – следовало из приговора.

Суд счел, что условного наказания для Молова будет недостаточно, и назначил ему реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Юристов и активиста возмутил приговор Молову

Адвокат Бэла Даутокова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что в душе надеялась на оправдательный приговор. Суд постарался опровергнуть все доводы защиты, отметила она. "Однако доводы суда неубедительные, и у меня есть, что возразить в апелляционной жалобе", – заметила адвокат.

Общественный деятель Аслан Бешто, присутствовавший в суде, указал, что вся мотивировочная часть оглашенного приговора строится на показаниях полицейских. "Ни один довод защиты не принят в расчет. Это свидетельствует об ангажированности и предвзятости данного суда. Приговор несправедлив", – сказал Бешто корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Кабардино-Балкарского правозащитного центра Заур Шокуев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что непричастность Молова к инкриминируемому ему преступлению очевидна. "Не было сомнений, что уголовное дело сфабриковано. Молов заслуживал только оправдательного приговора. Были надежды, что в крайнем случае это будет условное наказание. Суд решил по-другому, не приняв во внимание ни один из доводов защиты. Наказание в виде двух лет лишения свободы – чрезмерно суровое и ничем не обоснованное. Молов стал жертвой стечения обстоятельств, оказавшись не в то время и не в том месте. Этого было достаточно для вынесения ему обвинительного приговора", – сказал Шокуев.

Мать Молова убеждена в невиновности сына

26-летний Рамазан Молов из небогатой сельской семьи, он работал на двух работах – вечером в охране, а днем занимался частным извозом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его мать Светлана. В общественных делах сын не участвовал, так как у него на это не было времени – он сутками трудился, чтобы помочь семье, пояснила она.

Ранее Рамазан Молов пожаловался правозащитникам на необоснованное уголовное преследование из-за беспорядков в Кенделене. Он утверждает, что оказался на месте столкновений случайно. По словам Молова, работая таксистом, он ехал с пассажирами в Тырныауз, был остановлен силовиками, впоследствии избит ими, а его автомобиль был разбит. Позже Молова доставили в Баксанскую больницу, где ему наложили гипс.

Адвокат Даутокова в суде указывала на нестыковки в материалах дела. В частности, в заключении судебно-медицинской экспертизы говорилось, что травма Черкесова была получена "в ходе массовой драки", отмечала она. "Данное телесное повреждение причинено твердым тупым предметом с ограниченной площадью воздействия при ударе таковым", – процитировала адвокат выводы экспертов.

Кроме того, согласно показаниям свидетелей и самого Молова, его машина стояла на обочине. Пространства позади автомобиля, чтобы можно было двигаться назад, практически не было, а значит, "протащить" полицейского автомобилем несколько метров, как утверждал в суде потерпевший, Молов просто не мог. По мнению адвоката, протокол следственного эксперимента также указывает на невиновность Молова, хотя эксперимент проводился без его участия.

Сравнив показания Черкесова с показаниями его коллег, выступивших свидетелями по делу, Даутокова также обратила внимание, что показания силовиков не совпадали с показаниями потерпевшего в той части, где силовики описывали момент, когда они увидели Молова и его машину. В таком случае непонятно, почему силовики не задержали Молова сразу и не изъяли у него автомобиль, указала Даутокова.

Конфликт вокруг Кенделена стоил поста Юрию Кокову

События в Кенделене и Заюково 18 и 19 сентября 2018 года, продолжившиеся в Баксане и Нальчике, в очередной раз показали, что на Северном Кавказе главными политическими активами являются не рост доходов домохозяйств и не развитие социальной сферы, а конфликты, на которых одни политики поскальзываются, а другие зарабатывают очки, отмечает старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов в своем материале "Канжал в спину губернатора" для "Кавказского узла". По его мнению, два народа могли бы вместе праздновать победы и отмечать траурные даты, но в итоге руководство республики отгородилось от людей силовиками и усугубило конфликт.

"Возможно, если бы государство - российское, кабардинское или кабардино-балкарское - в составе федерации предложило безопасность, правосудие и защиту собственности каждому своему гражданину, сакральные границы общин превратились бы в праздничный ритуал "пропускания всадников", флаги бы никого не пугали, и балкарцы с кабардинцами смогли бы вместе праздновать годовщину Канжальской битвы. Но государство предпочитает отгородится от людей "космонавтами" и бэтээрами Росгвардии", - говорится в материале.

На тот момент глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков инициаторами конфликта назвал провокаторов, целью которых было "сделать республику менее привлекательной для инвестиций". "События возле селения Кенделен развивались при информационной поддержке подконтрольных деструктивным силам социальных сетей, где с привлечением психологов, профессиональных манипуляторов и провокаторов идут постоянные попытки рекрутирования молодежи в радикальную среду", – сказал Коков.

Напомним, 19 сентября 2018 года жители балкарского села Кенделен остановили шествие в память о 310-летии Канжальской битвы, что привело к стычкам активистов с силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 – задержаны, сообщили активисты. После инцидента условные сроки получили не менее шести человек, еще один был приговорен к реальному лишению свободы, говорится материале "Кавказского узла" "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления".