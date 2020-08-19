19 августа 2020, 18:25
Задержан предполагаемый организатор масштабного хищения топлива в Волгограде
Силовики задержали объявленного в международный розыск участника группировки, похитившей у РЖД топливо на 11 миллионов рублей, заявило следствие.
Как информировал "Кавказский узел", в 2018-2019 годах по делу о краже топлива у РЖД были осуждены семеро жителей Волгоградской области.
В Котельниковском районе Волгоградской области задержан 61-летний мужчина, который с 2017 года находился в международном розыске по делу о хищении топлива. Следствие считает его одним из организаторов преступной группы, сообщается в сегодняшней публикации на сайте регионального управления Следкома.
По версии следствия, преступная группа состояла из 61 человека, которые с мая по октябрь 2016 года похитили у РЖД более 340 тонн дизельного топлива на сумму 11 миллионов рублей. С помощью шлангов и насосов участники группы на железнодорожной станции им. М.Горького в Волгограде перекачивали топливо из баков подвижных составов тепловозов в цистерны своих автомашин "ЗИЛ" и "УРАЛ". Похищенное топливо продавали через автозаправки. Среди обвиняемых были также три депутата.