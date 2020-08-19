Задержан предполагаемый организатор масштабного хищения топлива в Волгограде

19 августа 2020, 18:25

Силовики задержали объявленного в международный розыск участника группировки, похитившей у РЖД топливо на 11 миллионов рублей, заявило следствие. Как информировал "Кавказский узел", в 2018-2019 годах по делу о краже топлива у РЖД были осуждены семеро жителей Волгоградской области.

В Котельниковском районе Волгоградской области задержан 61-летний мужчина, который с 2017 года находился в международном розыске по делу о хищении топлива. Следствие считает его одним из организаторов преступной группы, сообщается в сегодняшней публикации на сайте регионального управления Следкома.

Мужчина скрывался на территории разных регионов России и вернулся в Волгоградскую область после длительного отсутствия. Его задержали при попытке вновь покинуть регион. Задержанный находится под стражей, передала сегодня "Высота 102" со ссылкой на областное управление МВД.

По версии следствия, преступная группа состояла из 61 человека, которые с мая по октябрь 2016 года похитили у РЖД более 340 тонн дизельного топлива на сумму 11 миллионов рублей. С помощью шлангов и насосов участники группы на железнодорожной станции им. М.Горького в Волгограде перекачивали топливо из баков подвижных составов тепловозов в цистерны своих автомашин "ЗИЛ" и "УРАЛ". Похищенное топливо продавали через автозаправки. Среди обвиняемых были также три депутата.