Военная полиция на учениях. Фото пресс-службы Минобороны России, https://function.mil.ru

19 августа 2020, 11:10

Минобороны привлекло военную полицию Чечни к масштабным учениям

Подразделения военной полиции, дислоцирующиеся в Чечне, участвуют в масштабных специальных учениях "Страж-2020", которые начались на юге России 18 августа.

Специальные учения военной полиции продлятся до 21 числа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в военной комендатуре Чечни. Местные подразделения военной полиции совместно с военной комендатурой, военной автоинспекцией (ВАИ) и МВД будут отрабатывать такие задачи, как круглосуточное дежурство, в том числе на контрольно-пропускных пунктах, патрулирование на дорогах, уточнил сотрудник комендатуры. По его словам, всего в учениях "Страж - 2020" в разных регионах России примут участие 2500 человек, задействованы 500 единиц военной техники.

В составе постоянно находящейся в Чечне 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Минобороны имеются два батальона военной полиции. Одно подразделение дислоцируется на военной базе Ханкала под Грозным. а второе – в селении Борзой Шатойского района. Последние несколько лет военнослужащие этих подразделений выполняют боевые задачи в Сирии, обеспечивая сопровождение гуманитарных конвоев, патрулирование отдельных территорий, охрану различных объектов.

Учения военной полиции "Страж-2020" проводятся на территории Южного военного округа (ЮВО). "Военные комендатуры и войсковые подразделения военной полиции ЮВО выполнят задачи в едином тактическом замысле специальных учений соединений и воинских частей родов войск", - сообщила пресс-служба ЮВО. Специальные задачи будут отрабатываться военными полицейскими на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, отмечается в сообщении, опубликованном 18 августа на сайте Минобороны России. 

В программу учений включена отработка ликвидации очага условного заражения инфекционными заболеваниями среди военнослужащих и местных жителей. Эту задачу участники учений выполнили в районе полигона Кадамовский в Ростовской области. Роль военных полицейских заключалась в оборудовании стационарных постов на автодорогах, ведущих к условному очагу заражения, и патрульная служба в населенном пункте. Военные полицейские также эвакуировали условно зараженных военнослужащих и местных жителей в медицинский центр, информировала пресс-служба Южного военного округа.

Примечание:

"Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию", "Батальон военной полиции вернулся в Чечню из Сирии без потерь", "Следком озвучил данные об ингушском участнике конфликта в Сирии". 

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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