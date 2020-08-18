Азербайджанский оппозиционер Фуад Ахмедли вышел на свободу

18 августа 2020, 20:49

Активист партии Народного фронта Азербайджана Фуад Ахмедли сегодня утром был освобожден из колонии по истечении четырехлетнего срока тюремного заключения. Он утверждает, что был осужден по сфабрикованному и политически мотивированному обвинению. Ахмедли заявил, что продолжит политическую борьбу.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2018 года, по истечении трети срока Фуада Ахмедли, суд отказал ему в условно-досрочном освобождении (УДО). Отец оппозиционера рассказал, что руководство колонии сослалось на то, что активист не принимал активного участия в жизни исправительного учреждения, "ни с кем не общается и однажды неаккуратно заправил постель". Затем Сураханский районный суд и апелляционный суд в Баку отказались освободить его. 5 октября 2019 года состояние здоровья активиста резко ухудшилось, он был госпитализирован в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Рассмотрение жалобы Ахмедли в Верховном суде откладывалось, и его родные 4 февраля заявили о затягивании дела. 3 марта Верховный суд отказался досрочно освободить Ахмедли.

Глава регионального отделения молодежного комитета ПНФА Фуад Ахмедли был обвинен в распространении личных данных абонентов сотовой компании, в которой работал. В июне 2017 года Ахмедли был приговорен к четырем годам заключения по статьям "Нарушение законодательства об оперативно-разыскной деятельности" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Защита сочла приговор политическим заказом.

Фуад Ахмедли был отпущен сегодня в пять часов утра из колонии, где отбывал наказание. Он предположил, что его освободили в столь ранний час, чтобы "предотвратить возможную встречу с товарищами по партии". Ахмедли заявил, что был осужден по сфабрикованному и политически мотивированному обвинению.

"Конечно, четыре года я провел в тюрьме совершенно необоснованно. Но тюрьма еще более закалила меня. Она меня еще больше убедила в необходимости достижения политических перемен в стране для устранения несправедливости, произвола чиновников. Я продолжу борьбу до освобождения последнего политзаключенного, до обретения Азербайджаном свободы, воцарения в стране демократии", - сказал Ахмедли корреспонденту "Кавказского узла".

Ахмедли также отметил, что нуждается в лечении. "Незадолго до ареста я перенес две операции на легких и желудке, и в тюрьме последствия этих заболеваний давали о себе знать. Кроме того, я сильно потерял в весе и от длительного пребывания в замкнутом пространстве испортил зрение", - рассказал Ахмедли.

Активист подверг критике ситуацию в тюрьмах. "Сегодняшние пенитенциарные учреждения в Азербайджане действуют как частные лавки. Все решают деньги. Как управляется Азербайджан, так и управляются тюрьмы - все решают деньги. Чтобы попасть в медпункт колонии и пробыть там месяц, надо заплатить 250-400 манатов (150-240 долларов). Также надо платить за телефонные разговоры с семьей, прием продуктовых посылок из дома и услуги ванной комнаты", - утверждает Ахмедли.

Он также заявил, что неоднократно был свидетелем "бесчеловечного обращения с заключенными", пыток над ними. "Я видел множество случаев физического насилия, хотя ко мне такой формы давления не было. И это, возможно, было связано с вниманием ко мне медиа, за что я благодарен медиа. Вообще политзаключенных без специального указания сверху старались не трогать. Также по указанию сверху нам создавали препятствия для выхода на свободу по УДО", - считает Ахмедли.

По его мнению, аппарат омбудсмена и Международный комитет Красного Креста "в ряде случаев дают общественности необъективные отчеты о посещении тюрем".

Представитель Пенитенциарной службы отверг обвинения Ахмедли в пытках и взимании денег с заключенных. "Содержание в пенитенциарных учреждениях соответствует действующему законодательству и правилам внутреннего распорядка. Обвинения в пытках и взяточничестве - ложны. Если кто-то столкнется с подобными фактами, может обратиться в Пенитенциарную службу", - сказал представитель отдела общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что Фуад Ахмедли 5 августа был признан правозащитниками политзаключенным.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".