18 августа 2020, 20:49
Азербайджанский оппозиционер Фуад Ахмедли вышел на свободу
Активист партии Народного фронта Азербайджана Фуад Ахмедли сегодня утром был освобожден из колонии по истечении четырехлетнего срока тюремного заключения. Он утверждает, что был осужден по сфабрикованному и политически мотивированному обвинению. Ахмедли заявил, что продолжит политическую борьбу.
Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2018 года, по истечении трети срока Фуада Ахмедли, суд отказал ему в условно-досрочном освобождении (УДО). Отец оппозиционера рассказал, что руководство колонии сослалось на то, что активист не принимал активного участия в жизни исправительного учреждения, "ни с кем не общается и однажды неаккуратно заправил постель". Затем Сураханский районный суд и апелляционный суд в Баку отказались освободить его. 5 октября 2019 года состояние здоровья активиста резко ухудшилось, он был госпитализирован в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Рассмотрение жалобы Ахмедли в Верховном суде откладывалось, и его родные 4 февраля заявили о затягивании дела. 3 марта Верховный суд отказался досрочно освободить Ахмедли.
Глава регионального отделения молодежного комитета ПНФА Фуад Ахмедли был обвинен в распространении личных данных абонентов сотовой компании, в которой работал. В июне 2017 года Ахмедли был приговорен к четырем годам заключения по статьям "Нарушение законодательства об оперативно-разыскной деятельности" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Защита сочла приговор политическим заказом.
Фуад Ахмедли был отпущен сегодня в пять часов утра из колонии, где отбывал наказание. Он предположил, что его освободили в столь ранний час, чтобы "предотвратить возможную встречу с товарищами по партии". Ахмедли заявил, что был осужден по сфабрикованному и политически мотивированному обвинению.
"Конечно, четыре года я провел в тюрьме совершенно необоснованно. Но тюрьма еще более закалила меня. Она меня еще больше убедила в необходимости достижения политических перемен в стране для устранения несправедливости, произвола чиновников. Я продолжу борьбу до освобождения последнего политзаключенного, до обретения Азербайджаном свободы, воцарения в стране демократии", - сказал Ахмедли корреспонденту "Кавказского узла".
Ахмедли также отметил, что нуждается в лечении. "Незадолго до ареста я перенес две операции на легких и желудке, и в тюрьме последствия этих заболеваний давали о себе знать. Кроме того, я сильно потерял в весе и от длительного пребывания в замкнутом пространстве испортил зрение", - рассказал Ахмедли.
Активист подверг критике ситуацию в тюрьмах. "Сегодняшние пенитенциарные учреждения в Азербайджане действуют как частные лавки. Все решают деньги. Как управляется Азербайджан, так и управляются тюрьмы - все решают деньги. Чтобы попасть в медпункт колонии и пробыть там месяц, надо заплатить 250-400 манатов (150-240 долларов). Также надо платить за телефонные разговоры с семьей, прием продуктовых посылок из дома и услуги ванной комнаты", - утверждает Ахмедли.
Он также заявил, что неоднократно был свидетелем "бесчеловечного обращения с заключенными", пыток над ними. "Я видел множество случаев физического насилия, хотя ко мне такой формы давления не было. И это, возможно, было связано с вниманием ко мне медиа, за что я благодарен медиа. Вообще политзаключенных без специального указания сверху старались не трогать. Также по указанию сверху нам создавали препятствия для выхода на свободу по УДО", - считает Ахмедли.
По его мнению, аппарат омбудсмена и Международный комитет Красного Креста "в ряде случаев дают общественности необъективные отчеты о посещении тюрем".
Представитель Пенитенциарной службы отверг обвинения Ахмедли в пытках и взимании денег с заключенных. "Содержание в пенитенциарных учреждениях соответствует действующему законодательству и правилам внутреннего распорядка. Обвинения в пытках и взяточничестве - ложны. Если кто-то столкнется с подобными фактами, может обратиться в Пенитенциарную службу", - сказал представитель отдела общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла".
Отметим, что Фуад Ахмедли 5 августа был признан правозащитниками политзаключенным.
Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"