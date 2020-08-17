Волгоградцы пожаловались на труднодоступность диагностики коронавируса

17 августа 2020, 20:19

Власти Волгоградской области не обеспечили населению доступность обследования на COVID-19, пожаловались местные жители, указав на дороговизну диагностики и большие очереди. Тест при отсутствии симптомов сдается платно, пояснили в Роспотребнадзоре.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня число умерших от COVID-19 в Волгоградской области составило 79 человек, всего зараженных - 10763.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Волгоградской области, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Волгоградцы рассказали о сложностях с диагностикой коронавируса. "Я попыталась найти вариант сдачи теста на сам короновирус, дочь приехала с моря, хотела перестраховаться... В участковой поликлинике анализы не принимают вообще никакие на короновирус", – написала волгоградка Юлия Ронц на своей странице в Facebook.

Она отметила, что сдать тест на коронавирус можно только в коммерческой клинике, однако записаться на прием туда можно не ранее, чем через десять дней.

"Стоит 2200 (рублей), если вызывать домой – 4400, ну, для депутатов местных, которые допускают такие цены в клиниках, это не деньги, видимо, для меня – деньги. Также анализ на антитела в KDL стоит 2900. А знаете, почему в Китае победили? Потому что там было массовое бесплатное тестирование, и больных сразу отправляли на лечение... мне противно, что в период пандемии мы не обеспечены нормальным обследованием..." – сказано в сообщении Ронц.

По ее словам, диагностика вируса на трех членов семьи стоит 6600 рублей в клинике и 13 200 рублей – на дому. "Неужели нельзя законодательно выделить две-три лаборатории по уместным ценам, куда будут приходить люди на анализы... В нашей поликлинике брали на коронавирус, в общем коридоре таскались простые пенсионерки и люди с кашлем, у которых был положительный тест..." – рассказала она.

Пользователь Виктория Журавлева, комментируя пост, рассказала, что у всех членов ее семьи появились симптомы заболевания, тест на коронавирус в волгоградской коммерческой клинике сдал ее сын. Через два дня, 8 августа, пришел положительный результат, сообщила женщина.

"Позвонили в поликлинику, сообщили о заболевании, но к нам тесты пришли брать только 15 августа, когда уже ковида нет, а, скорее всего, антитела стали вырабатываться. Анализы, скорее всего, будут готовы дней через 10, а может быть, и позже. Мы как послушные граждане сидим дома и никуда не выходим, а сколько же нам еще сидеть? Деньги нужно зарабатывать, чтобы семью кормить. А еще записаться на КТ в нашем городе бесполезно", – написала Виктория Журавлева.

Пользователь Facebook Сергей Вантурин написал, что для того, чтобы сдать тест на коронавирус, в поликлинике "нужно стоять в очереди с больными".

Волгоградка Елена сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что болеет уже полторы недели и не смогла сделать КТ легких. "У меня сильная слабость, обзвонила весь город, чтобы КТ сделать – говорят, что нигде не работают аппараты, запись нашла только на 31 августа", – отметила женщина.

Волгоградец Алексей рассказал, что, когда плохо себя почувствовал, вызвал врача, которая предположила у него коронавирус. "Она выписала мне таблетки и сказала, что тесты бесплатно делают только старикам и беременным, остальным – за деньги. И лучше этого не делать, поскольку в этом случае придется долго обследоваться и сидеть дома, а мне надо работать. Через три-четыре дня я сделал КТ за 2 тысячи в частной клинике – легкие оказались чистыми. И кровь на антитела – также в частной клинике за 2 тысячи, анализ оказался отрицательным. Мазок мне так и не назначили. КТ мне удалось пройти, поскольку я договорился, но вообще в частных клиниках очередь на две недели вперед... Сдать мазок, кровь и КТ обойдется в 6 тысяч рублей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заместитель главы облздрава Николай Алимов рассказал сегодня на брифинге в региональном информационно-аналитическом центре, что за последние сутки зарегистрированы 95 новых случаев заражения COVID-19, а за весь период пандемии – 10 763 случая, умерли 79 человек.

"Общая цифра достаточно высокая, ситуация продолжает оставаться напряженной", – сказал Алимов на брифинге, который транслировался на сайте регионального информационно-аналитического центра в Волгограде.

Чиновник пояснил, что свободные койки в медучреждениях есть, однако для больных коронавирусом планируется открыть дополнительные медицинские подразделения в инфекционных госпиталях. Он отметил, что КТ нужно для того, чтобы диагностировать пневмонию или ее динамику.

"На амбулаторном этапе ее нет смысла делать, потому что, как только доктор подозревает пневмонию, принимает решение о направлении на госпитализацию, где делают компьютерную томографию. У нас сейчас закуплено 11 компьютерных томографов, практически везде они уже поставлены. Во многих поликлиниках завершается монтаж. Здесь мы усиливаем амбулаторную службу, если эпидситуация будет развиваться неблагоприятно, и легкие формы пневмонии придется лечить уже на дому, мы организуем отдельную маршрутизацию по КТ на амбулаторном этапе, и это будет делаться уже на уровне поликлинического звена. Сейчас пока ситуация позволяет пневмонию лечить стационарно", - сказал Николай Алимов, отвечая на вопрос "Кавказского узла".

Главврач поликлиники №28 Елена Титова на брифинге рассказала, что многие, узнав о том, что у них симптомы коронавируса, звонят в скорую помощь, а также просят сделать им КТ. Скорая помощь выезжает к больным с тяжелыми формами, а на КТ направляются пациенты строго по показаниям, пояснила она.

На сайте Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщается, что "на сегодняшний день имеется возможность сдать тест для проведения исследований методом ПЦР (мазок из носа и ротоглотки) на платной основе от лиц, не имеющих признаков инфекционного заболевания, как в поликлиниках по месту жительства, так и в медицинских организациях негосударственной системы здравоохранения".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в публикации "Сколько стоит побег из карантина".