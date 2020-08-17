17 августа 2020, 09:49
Пассажирка самолета госпитализирована после экстренной посадки в Сочи
Рейс из Москвы в Турцию совершил вынужденную посадку в Сочи из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Женщину госпитализировали в адлерскую больницу.
Самолет рейса Москва - Анталья вынужденно приземлился в аэропорту Сочи из-за жалоб 43-летней пассажирки на ухудшение самочувствия, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы аэропорта.
"К самолету была вызвана скорая помощь. Женщина госпитализирована в адлерскую больницу № 4", - приводит его слова "Интерфакс".
Инцидент произошел сегодня утром, уточняет РИА Новости.
"Рейс Ереван - Москва задержан из-за поломки самолета", "Авиарейс из Еревана в Тегеран отменен после крушения украинского самолета", "Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Грузии".
17 августа 2020, 10:48
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Французский министр отреагировал на массовый арест уроженцев Чечни
Силовики задержали во французском городе Сен-Дизье 16 выходцев из Чечни, из них трое обвинены в организации преступного сообщества и подготовке вооруженной мести за земляка. Глава МВД Франции предложил ужесточить правила рассмотрения просьб об убежище от уроженцев Чечни.
17 августа 2020, 08:54
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Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел
Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 31 раз за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.
17 августа 2020, 08:01
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Более 1200 военных провели учения на полигоне в Южной Осетии
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17 августа 2020, 07:02
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Астраханцы поддержали акции протеста жителей Хабаровска и Белоруссии
Жители Астрахани провели одиночные пикеты и собрание в поддержку граждан Белоруссии, протестующих против результатов выборов президента, а также хабаровчан, вступившихся за арестованного губернатора Сергея Фургала. Они заявили, что готовы к более активному проявлению своей гражданской позиции, их поддержали прохожие.
17 августа 2020, 05:59
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Минздрав Абхазии заявил о нехватке медперсонала на фоне вспышки COVID-19
В Гудаутском госпитале из-за роста числа инфицированных коронавирусом не хватает младшего медперсонала, сообщил Минздрав Абхазии, попросив жителей оказать волонтерскую помощь. Ухудшение ситуации с COVID-19 связано с открытием границы для туристов, предположили пользователи Facebook.
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17 августа 2020, 05:591
Минздрав Абхазии заявил о нехватке медперсонала на фоне вспышки COVID-19
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17 августа 2020, 04:01
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Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел
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16 августа 2020, 18:391
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16 августа 2020, 16:121
Семейная пара арестована на Кубани после видео с висящим вниз головой младенцем
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16 августа 2020, 13:581
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15 августа 2020, 21:521
Пропавшая в Абхазии российская туристка найдена мертвой
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15 августа 2020, 18:14
Минобороны Нагорного Карабаха насчитало более 6 тысяч выстрелов со стороны Азербайджана
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15 августа 2020, 12:44
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17 августа 2020, 04:01
Жители Сочи потребовали сохранить памятник культурного наследия
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17 августа 2020, 03:021
Прорыв Авидзбы через границу поставил в сложное положение Аслана Бжанию
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27 июля 2020, 00:01
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ЕреванецБывает же подобная чушь... 8
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Ветер с АпшеронаПриветствую дефашизацию России 14
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12 августа 2020, 12:02Издание "За Краснодар" судят за статью, которую оно не публиковало
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08 августа 2020, 13:57Мусорный полигон в Махачкале на улице Гагарина
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