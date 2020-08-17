Пассажирка самолета госпитализирована после экстренной посадки в Сочи

17 августа 2020, 09:49

"К самолету была вызвана скорая помощь. Женщина госпитализирована в адлерскую больницу № 4", - приводит его слова "Интерфакс".

Самолет рейса Москва - Анталья вынужденно приземлился в аэропорту Сочи из-за жалоб 43-летней пассажирки на ухудшение самочувствия, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы аэропорта.

Рейс из Москвы в Турцию совершил вынужденную посадку в Сочи из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Женщину госпитализировали в адлерскую больницу.

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