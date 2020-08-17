Самолёт в небе. Фото pixabay.com

17 августа 2020, 09:49

Пассажирка самолета госпитализирована после экстренной посадки в Сочи

Рейс из Москвы в Турцию совершил вынужденную посадку в Сочи из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Женщину госпитализировали в адлерскую больницу.

Самолет рейса Москва - Анталья вынужденно приземлился в аэропорту Сочи из-за жалоб 43-летней пассажирки на ухудшение самочувствия, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы аэропорта.

"К самолету была вызвана скорая помощь. Женщина госпитализирована в адлерскую больницу № 4", - приводит его слова "Интерфакс".

Инцидент произошел сегодня утром, уточняет РИА Новости.

Примечание:

"Рейс Ереван - Москва задержан из-за поломки самолета", "Авиарейс из Еревана в Тегеран отменен после крушения украинского самолета", "Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Грузии".

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