Жители Армении рассказали о традициях празднования Навасарда

16 августа 2020, 18:08

Праздник Навасард, который отмечается уже 4512 лет, символизирует начало армянской государственности, разъяснили историки. Жители Армении рассказали, что предпочитают праздновать Навасард на вершинах гор.

Как писал "Кавказский узел", праздник Навасард (новый год по древнеармянскому календарю) празднуется с 2492 года до н.э. Согласно преданию, 4512 лет назад 11 августа прародитель армян Айк Наапет в легендарном восстании убил стрелой царя Бела, напавшего на Арарат. Армия Бела бежала, после чего армянский народ жил мирно и свободно.

Историки объяснили значение праздника для армян

Праздник Навасард символизирует начало армянской государственности, считает завотделом истории древних веков Института истории Национальной академии наук Армении, кандидат исторических наук Гоар Вардумян.

По ее словам, в основе праздника – победа Айка Наапета (прародителя) над вавилонским тираном Белом 1-го числа месяца Навасард (11 августа) в 2492 году до нашей эры. "Эта дата, которую вычислил ученый XIX века Гевонд Алишан, разделила историю армянского народа на доисторическую эпоху и историческую, положив начало армянскому летоисчислению. Армянская Апостольская церковь ведет летоисчисление как от Рождества Христова, так и от победы Айка над Белом", - сказала Вардумян корреспонденту "Кавказского узла".

После принятия христианства царь Трдат III Великий и католикос Григор Лусаворич (Просветитель) составили календарь церковных праздников, включив в него большинство языческих праздников, и только Навасард выбыл из этого списка, добавила она.

"Но народ продолжал отмечать Навасард, потому что он был одним из любимых. И так Навасард дошел до наших дней. Навасард – это праздник, прежде всего, национальной самоидентичности и побед. На долю армянского народа выпало немало испытаний, но он сохранился благодаря высокому национальному самосознанию", - сказала Вардумян.

В древние времена в праздник Навасард совершались паломничества, рассказала историк. "В больших городах разбивали палатки, собиралась как королевская знать и аристократы, так и простые люди. Проводились соревнования, читали стихи, пели песни, танцевали, ставили театральные представления. Проводились ярмарки. Это был национальный праздник. Люди верили, что в этот день боги спускаются с небес на горные вершины и участвуют в народных гуляниях, которые длились несколько дней. Также проводились Навасардовские игры, аналогичные греческим Олимпийским играм", - рассказала она.

По ее словам, в последние годы советской власти была попытка восстановить этот праздник на государственном уровне. "В разных городах Армении организовывали спортивные соревнования. Но после развала СССР эти мероприятия прекратились. Мы обязаны восстановить праздник. Панармянские игры, которые проводятся в наши дни, можно переименовать в Навасардовские, придав им национальный колорит. Включить в программу, например, древние армянские виды спорта, упоминания о которых есть в этнографических материалах и которые легко восстановить", - сказала историк.

В 2008 году, к 4500-летию победы Айка над Белом, группа активистов обратилась в правительство с предложением восстановить Навасард как праздник национальной самоидентичности, однако вопрос до сих пор остается открытым, добавила Гоар Вардумян. "Айк – национальный символ. Мы обязаны восстановить Навасард как свидетельство древности армянской цивилизации. Кроме того, это содействует росту туризма. Туристы приезжают на праздник Вардавар, который в древности входил в цикл Навасардовских празднеств. И их число увеличится, если возродим Навасард и Навасардовские игры", - утверждает Вардумян.

Навасард – слово, заимствованное из персидского языка, и означает первый месяц армянского летоисчисления, которым начинается год и его празднование, пояснила корреспонденту «Кавказского узла» научный сотрудник Ехегнадзорского геологического музея, этнограф Манан Аракелян.

"Исходя из сказаний, летописи и истории религии, можем сказать, что праздник Навасард до того, как стал Новым годом по солнечному календарю, уже существовал как праздник бога урожая Аманора (в Армении до сих пор Новый год в народе называется Аманор. – Прим. «Кавказского узла») и бога гостеприимства Ванатура. Аманор-Навасард в древности был самым любимым праздником", - сказала она.

Аракелян согласна, что легенда об Айке Наапете неразрывно связана с национальной идентичностью армян. По ее мнению, Айк Наапет – историческая личность, о которой слагали легенды. "Эта история настолько древняя, что каких-либо исторических фактов не сохранилось. Определенные эпохи армянской истории отразились в эпических произведениях. В то же время, элемент эпоса присутствует во всех древних романах. Так и в случае с Айком Наапетом. Он одновременно и историческая личность, и эпический герой", - пояснила Аракелян.

Жители Армении отмечают праздник на вершинах гор

Представители языческой общины «Арорди» накануне Навасарда совершают восхождение на гору Арагац, рассказал жрец общины Гагик Айрапетян. "Горы – это центр космической энергии. Остаемся на ночь, встречаем восход солнца, зажигаем огонь, который потом привозим в храм Гарни, где проводим ритуал, восхваляя [бога войны] Ваагна и Айка Наапета", - рассказал Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что празднику Навасард необходимо придать статус государственного. "Мы должны чтить наши победы, а победа Айка Наапета – это первая известная в истории битва за независимость, в которой армянский народ победил", - сказал Айрапетян.

Ювелир из Еревана Айк Арутюнян рассказал, что празднует Навасард на вершины горы Аралер. "В одной из пещер горы был храм Бога Солнца – Михра. Сама гора во все времена были местом поклонения. Есть также пещеры, в которых текут лечебные источники. Здесь сильная энергетика. Я праздную Навасард, встречая восход солнца. Рассвет – это символ начала. Победа Айка Наапета тоже символ начала, начала армянской государственности. Я оставляю на вершине часть еды как дар, который птицы и животные передают богам. Вино выливаю в расщелину. Все, что оставляю в качестве дара взращено своими силами", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Ереванец признал, что для него Навасард символизирует начало государственности и нации. "Это была битва за свободу. И в ней победил свободный человек, восставший против тирании", - сказал Арутюнян.

Учительница английского языка из Москвы Нарине Петросян каждое лето приезжает в Армению. "Я праздновала Навасард с братом на Арагаце. Ездила с друзьями в Караундж, где ночью мы смотрели в телескоп на пояс Ориона, который на древней армянской звездной карте носит имя Айка Наапета, а на рассвете встречали восход солнца. Больше всего люблю отмечать Навасард на горе Аждаак, куда с каждым годом все больше и больше людей приходят, и, наверное, нас станет так много, что сбудется мечта руководителя нашего лагеря Альберта Тонеяна, и мы станцуем вокруг озера в кратере горы, взявшись за руки", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что в этот лагерь люди ездят семьями.

У участников восхождений, по ее словам, уже возникли собственные традиции. "Уже стали традиционными вкуснейшая каша из вермишели, которую готовит Альберт Тонеян, хашлама, которую варит в огромном казане Мовсес Погосян, и они же наутро готовят опять же ставшую традиционным завтраком огромную яичницу с помидорами. Другие мужчины жарят шашлыки, пастухи, с которыми за это время подружились, приносят ведра парного молока. Вечером после сытного праздничного обеда собираемся у костра, поем, танцуем. А на следующий день обязательно совершаем восхождение на вершину Аждаака, и, завершая празднование Навасарда, разъезжаемся по домам", - рассказала жительница Москвы.

Она также считает легенду об Айке Наапете неотъемлемой частью национальной культуры. "Эта легенда, я думаю, является основой армянского национального самосознания, национальной идентичности. Это праздник единения, когда ты становишься частью целого, познаешь код вечности, по-особенному вдумываешься в легенду о битве титанов, о победе Айка над Белом, о том, что боги спускались на землю, а люди несли им дары – все это обряд инициации, который ты проходишь", - сказала Нарине Петросян.

В ее семье тоже праздновали Навасард, добавила педагог. "Отец рассказывал, что наша бабушка – его мама - по случаю праздника раздавала детям сладости и сухофрукты", - сказала Петросян.

Праздник Навасард - часть национальной культуры, несмотря на то, что не отмечается помпезно, сказала корреспонденту «Кавказского узла» актриса Ереванского театра имени Мгера Мкртчяна Мари Григорян. По ее словам, несколько лет назад она поднялась на Арагац вместе с представителями языческой общины «Арорди». "Для меня значение и символ Арагаца так же важен, как и библейский Арарат. Я хотела познать себя, соприкоснуться с богами", - пояснила актриса.

Она назвала легенду об Айке ярким примером победы добра над злом. "Нам не нужен еще один праздник для застолья и тостов. У нас много праздников. Нужен духовный праздник созидательности", - подчеркнула Григорян.

Для писателя, поэта-песенника Арсена Гамбаряна легенда об Айке Наапете важна с точки зрения побед в битвах. "Это первая победа за независимость Армении. Очень важно, чтобы мы понимали, где корень наших побед. Если мы предадим забвению значимость наших побед в прошлом, под вопросом будут наши будущие победы", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».