15 августа 2020, 12:44
Газоснабжение в Сулейман-Стальском районе восстановлено
Подача газа в дома жителей Сулейман-Стальского района, приостановленная в связи с утечкой на газопроводе, возобновлена после аварийных работ.
Как писал "Кавказский узел", на межпоселковом подземном газопроводе высокого давления в селении Ашага-Стал Сулейман-Стальского района утром 14 августа была обнаружена утечка. Газ был перекрыт. В зону отключения газоснабжения попали 7500 абонентов.
Аварийно-восстановительные работы на газопроводе были завершены вечером 14 августа, после чего газоснабжение было восстановлено в полном объеме, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".
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Жители Сулейман-Стальского района остались без газа после аварии
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