Газоснабжение в Сулейман-Стальском районе восстановлено

15 августа 2020, 12:44

Подача газа в дома жителей Сулейман-Стальского района, приостановленная в связи с утечкой на газопроводе, возобновлена после аварийных работ.

Как писал "Кавказский узел", на межпоселковом подземном газопроводе высокого давления в селении Ашага-Стал Сулейман-Стальского района утром 14 августа была обнаружена утечка. Газ был перекрыт. В зону отключения газоснабжения попали 7500 абонентов.

Аварийно-восстановительные работы на газопроводе были завершены вечером 14 августа, после чего газоснабжение было восстановлено в полном объеме, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.