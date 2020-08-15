15 августа 2020, 12:44

Газоснабжение в Сулейман-Стальском районе восстановлено

Подача газа в дома жителей Сулейман-Стальского района, приостановленная в связи с утечкой на газопроводе, возобновлена после аварийных работ.

Как писал "Кавказский узел", на межпоселковом подземном газопроводе высокого давления в селении Ашага-Стал Сулейман-Стальского района утром 14 августа была обнаружена утечка. Газ был перекрыт. В зону отключения газоснабжения попали 7500 абонентов.

Аварийно-восстановительные работы на газопроводе были завершены вечером 14 августа, после чего газоснабжение было восстановлено в полном объеме, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Примечание:

"Снабжение газом домов сельчан в Дагестане возобновлено после акций протеста", "Более 18 тысяч жителей Дагестана остались без газа после аварии", "Жители Хасавюрта добились возобновления подачи газа".

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