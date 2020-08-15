Законодательное собрание Краснодарского края. Фото © Елена Синеок, ЮГА.ру

15 августа 2020, 09:33

Депутат Заксобрания Кубани оштрафован за кумовство

Суд оштрафовал депутата Заксобрания Кубани на 150 тысяч рублей после того, как он назначил своим помощником дочь и во время ее отсутствия на работе начислял ей зарплату, сообщили следователи.

По материалам дела, дочь депутата Заксобрания Краснодарского края с 2008 года была назначена его помощником. С 2011 по 2015 годы она летом уезжала за границу, а в это время ей продолжала начисляться зарплата. "Неосведомленные о преступных намерениях депутата [сотрудники] вносили в табели учета рабочего времени за май-июнь 2011 года, май-июнь 2013 года, июнь-июль 2014 года, июль-август 2015 года недостоверные сведения", – сообщило 14 августа на своем сайте следственное управление Следкома по Кубани.

"Родственнице депутата незаконно была начислена и выплачена заработная плата в общей сумме свыше 74 тысяч рублей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", – сказано в сообщении.

Комментариев со стороны депутата Заксобрания Кубани или его представителей  относительно сообщения регионального Следкома не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая правоохранители сообщили об аресте одного из депутатов Заксобрания Кубани после того,  как следователи заподозрили его в хищении денег участников долевого строительства жилого комплекса. Против депутата было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от таких проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Глава Усть-Лабинского района уволен спустя год после отстранения от должности", "Объявил голодовку обвиняемый в крупном мошенничестве с землей на Кубани", "Бухгалтер заподозрена в хищении 54 млн по программе здорового питания в Сочи".

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