"Каспийский монстр" у берегов Дербента привлек туристов

15 августа 2020, 05:43

Специалисты эвакуировали на берег нос ракетного экраноплана "Лунь", который планируют установить в дербентском парке "Патриот". Местные власти уже отметили приток желающих увидеть уникальный корабль.

Как информировал "Кавказский узел", самый большой в мире ракетоносец-экраноплан "Лунь" решили поместить в военно-патриотический парк Дербента. 30 июля его с помощью резиновых понтонов и нескольких буксиров транспортировали из бухты Каспийска к дербентскому побережью. Местные художники собираются изобразить на носовой части экраноплана клыки и глаза, чтобы подчеркнуть прозвище "Каспийский монстр", данное кораблю американской разведкой, объявила мэрия. Инициативу изменить исторический облик уникального экраноплана раскритиковали пользователи Instagram. По данным американского журнала Forbes, корабль, который пока остается на плаву, пропускает воду и может быть утрачен.

Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" был спущен на воду в 1986 году. Он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии. Корабль, внешне похожий на самолет, мог передвигаться со скоростью 463 километра в час и атаковать авианосцы, приближаясь к ним на расстояние ракетного удара. К 2011 году военное ведомство окончательно отказалось от разработки и строительства таких "летающих кораблей" и решило утилизировать "Лунь", со ссылкой на представителя Минобороны России писали 21 ноября 2011 года "Известия".

Сотрудники компании, с которой мэрия Дербента заключила договор, продолжают поэтапную эвакуацию экраноплана "Лунь" на берег, сообщила 14 августа корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы администрации города. "Вытаскиваем потихоньку. Нос у нас на берегу", - сказала она.

По ее словам, сроки окончания эвакуации экраноплана не определены, поскольку "главное - результат".

Население республики очень заинтересовал сам экраноплан, и большое количество людей стали приезжать из других городов, чтобы посмотреть на "Каспийского монстра", отметила она. "Люди приезжают толпами смотреть на "Лунь" и оставляют после себя большое количество мусора", - рассказала сотрудница пресс-службы, пояснив, что загрязнен именно тот участок берега, с которого туристы смотрят на корабль.

Экраноплан-ракетоносец "Лунь" на больших надувных понтонах доставлен прямо на берег Каспийского моря возле населенного пункта Моллакент. Подходить к нему на близкое расстояние не разрешает дежурящий на месте силовых структур. Экраноплан удерживают натянутые к спецтехнике тросы, а людей не допускают близко в целях безопасности на тот случай, если один из тросов вдруг оборвется. Сам корабль визуально находится в хорошем состоянии, но краска местами облуплена, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте.

В нескольких десятках метрах от места пребывания экраноплана расположен пляж, на который приезжают люди на автомашинах. К 14.00 мск 13 августа на пляже находились около 70-100 человек и порядка 20 машин.

Специалисты постепенно дотянули экраноплан до берега, рассказал "Кавказскому узлу" местный житель.

Парк "Патриот", в котором планируется установить ракетоносец, будет находиться между берегом и трассой. Сам экраноплан планируется установить на берегу в 50 метрах от кромки воды, пояснил "Кавказскому узлу" специалист, работающий на территории парка.