Владикавказский судья задержан по подозрению во взяточничестве

14 августа 2020, 19:15

Федеральный судья задержан в Северной Осетии с поличным при получении 150 тысяч рублей и заподозрен во взяточничестве.

Судью Ленинского районного суда Владикавказа задержали сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Северной Осетии. Следственные мероприятия проведены "по согласованию и на основании заключения уголовной коллегии Верховного суда республики", передал сегодня со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии "15-й регион".

Федеральный судья задержан при получении 150 тысяч рублей от одной из сторон по уголовному делу, сообщила "Основа" со ссылкой на информацию Верховного суда Северной Осетии.

На сайтах республиканской прокуратуры, управления Следственного комитета России по Северной Осетии и Верховного суда Северной Осетии к 19:10 мск 14 августа не появилось информации о задержании судьи.