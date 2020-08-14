Полиция назвала причины задержания бывшего министра спорта Ингушетии

14 августа 2020, 17:27

Бывший министр спорта Ингушетии причастен к вымогательству 1,3 миллиона рублей у жителя Ставрополья, заявило МВД. Суд постановил поместить чиновника под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", утром 11 августа силовики, по данным источников, обыскали в Назрани частный дом бывшего министра спорта Ингушетии. Чиновника задержали.

Еще в начале июля в полицию обратился житель Ставропольского края, пожаловавшийся на вымогательство 1,3 миллиона рублей. Потерпевший заявил, вымогатели применили насилие. По его словам, деньги требовали на том основании, что их задолжала бывшая супруга потерпевшего. Оперативники считают, что к вымогательству причастен бывший министр спорта Ингушетии.

Во время обысков, которые прошли в доме задержанного, изъяты документы и "предметы, имеющие значение для уголовного дела", отчиталась полиция. Пятигорский городской суд постановил заключить подозреваемого под домашний арест, сообщило сегодня на своем сайте МВД Ингушетии.

Это решение суда было вынесено еще 13 августа, подозреваемого уже освободили из изолятора временного содержания, заявил источник. По его информации, вместе с бывшим министром задержали и его сына, он также отпущен, передал вечером 13 августа "Интерфакс".

Подозреваемым по части 3 статьи 163 Уголовного кодекса России грозит до 15 лет заключения. На сайте Минспорта Ингушетии по состоянию на 17.27 мск 14 августа не появилось комментариев относительно этого уголовного дела, а на сайте Пятигорского горсуда - информации о назначенной бывшему министру мере пресечения.