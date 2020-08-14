Загрязнение реки Баксан. Скриншт сообщения INSTAGRM https://www.instagram.com/p/Bv_UNqHHToz/?utm_source=ig_embed

14 августа 2020, 12:53

Следком отчитался о проверке по делу о загрязнении реки Баксан

Дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами возбуждено после загрязнения реки Баксан в Кабардино-Балкарии. В сточной воде выявлено многократное превышение предельно допустимой концентрации сульфатов, фосфатов, нефтепродуктов, железа, меди и хрома, сообщило ведомство, найдя нарушения в работе МУП "Баксанский водоканал".

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на загрязнение реки Баксан. Источником загрязнения реки является канал очистных сооружений, принадлежащих городскому округу, заявили 8 апреля 2019 года в администрации Баксанского района. Объяснение районных чиновников было дано после публикации очередного видео с речным потоком фиолетового цвета и вызвало критику пользователей Instagram. Прокуратура начала проверку после жалоб на загрязнение реки.

По данным Следкома, с апреля 2019 года по август 2020 года химические отходы неоднократно сбрасывались в канализационные трубы, из которых затем попадали в реку Баксан. Следователи выяснили, что на месте ранее существовавшего аварийного сбросного канала, принадлежащего МУП "Баксанский водоканал", прорыт новый, по которому и сбрасывается окрашенная сточная вода со специфическим запахом, проинформировало следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

"МУП "Баксанский водоканал" в нарушение требований ч.3 п.2 ст.11 Водного кодекса России... осуществляет сброс сточных вод после очистительных сооружений канализации в поверхностный водный объект - реку Баксан. По результатам испытаний проб сточной воды выявлено многократное превышение установленных норм предельно допустимой концентрации сульфатов, фосфатов, нефтепродуктов, железа, меди и хрома", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 247 УК России (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). "Следствием принимаются все меры для установления лиц, осуществивших сброс химикатов. Действиям должностных лиц МУП "Баксанский водоканал" будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении Следкома.

Примечание:

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