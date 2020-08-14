Озеро Севан. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла".

14 августа 2020, 03:45

Начат снос нелегальных строений на берегах озера Севан

Министерство окружающей среды Армении отчиталось о начале работ по очистке берегов озера Севан от незаконных построек. Власти насчитали 3800 нелегальных строений в прибрежной зоне Севана.

Как писал "Кавказский узел", экологическое состояние озера Севан в последние годы заметно ухудшилось, в связи с чем в Армении обсуждаются планы по его спасению. С 2018 года Севан цветет из-за активизации водорослей. Причиной этого процесса, по мнению экологов, стало понижение уровня воды.

В 2001 году правительство Армении приняло решение о повышении уровня воды минимум на шесть метров, до 1903,5 метров. Для реализации этого плана необходимо очистить берега водоема от растительности и от строений, которые считаются незаконными.

Работы по очистке берегов озера начались 13 августа с демонтажа павильона кафе со сборными конструкциями на полуострове Севан. Этот павильон был построен около месяца назад в центральной части полуострова, сообщил пресс-секретарь министерства окружающей среды Армении Давид Григорян на своей странице в Facebook.

«Павильон-кафе установлен на открытом воздухе, а хозяин не имеет никакой соответствующей документации», - цитирует публикацию Григоряна корреспондент "Кавказского узла". Представитель министерства добавил, что демонтаж произвели за счет владельца павильона.

По словам Григоряна, по итогам инвентаризации к сносу были определены 3800 строений, возведенных в прибрежной зоне без разрешения. Все эти строения находятся ниже отметки 1903,5м.

На территории Национального парка "Севан" и на других участках близ озера сотрудники министерства выявили около 130 случаев незаконного захвата земель и самовольной застройки.

“Еще 150 действующих объектов не имеют государственной регистрации, а правомерность деятельности около тысяч хозяйствующих субъектов, которые десятилетиями действовали на правах аренды и застройки, еще должны быть изучены”, - отметил сотрудник Минэкологии.

Параллельно со сносом нелегальных строений ведутся работы по очистке берегов Севана от растительности. Как отметил министр министерства окружающей среды Армении Романос Петросян на своей странице в Facebook, на юго-восточном побережье озера очистке от лесных массивов подлежат около 700 гектаров территории. Пока очищено только 50 гектаров, но до конца 2020 планируется освободить от растительности 30% намеченной площади.

«Наша основная цель - является восстановить экосистему Севана с сохранением его биоразнообразия», - отметил Петросян.

Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе, одно из самых больших высокогорных пресноводных озер Земли, говорится в справке "Озеро Севан" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Противники эксплуатации Амулсарского месторождения обратились в суд", "Экологи предложили способы спасения Севана", "Экологи выступили против увеличения забора воды из Севана".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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