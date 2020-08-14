Чиновники объяснили конфликт на похоронах в Дагестане самоуправством сельчан

14 августа 2020, 01:52

Жители селения Ираки в Дахадаевском районе Дагестана захоронили умершего на территории школы, требуя отвести этот участок земли под сельское кладбище. Полиция не смогла помешать погребению, теперь в инциденте разбирается прокуратура, сообщили "Кавказскому узлу" в местной администрации.

Похороны уроженца селения Ираки, жившего в Махачкале, прошли 11 августа и спровоцировали конфликт сельчин с администрацией образовательного учреждения и администрацией района. Как утверждают чиновники, местные жители самовольно огородили часть территории, принадлежащей школе, под кладбище, и хоронить людей на этом участке не разрешалось.

На видеозаписях с похорон, опубликованных 12 августа в Instagram-сообществе Vesti.Dagestan, родственники и односельчане покойного вопреки противодействию полицейских несут тело на носилках к вырытой могиле. Вся процессия сопровождается криками и спорами, стороны конфликта пытаются перетянуть друг у друга носилки. Родственникам умершего приходится применить силу, чтобы спустить тело с носилок в могилу. Полицейские пытаются препятствовать захоронению.

Семья покойного не знала о конфликте селян с администрацией района и школы по поводу земельного участка, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» представитель администрации Дахадаевского района Марият Чапарова.

«Жителями этого села в этот день были незаконно организованы похороны на пришкольном учебно-опытном участке без всякого на это разрешения. Этот участок с кадастровым номером 05:27000025:0105 с 2011 года на законных основаниях принадлежит Иракинской основной общеобразовательной школе, что закреплено в свидетельстве о государственной регистрации права собственности от 07.12.2011 года. Проблема земельного участка для сельского кладбища была поднята иракинцами незадолго до инцидента: селение Ираки состоит из 50-60 хозяйств, и более 70% жителей - старожилы. Администрация муниципального образования «Сельсовет Дибгашинский», куда административно входит населенный пункт, предложила несколько вариантов, однако все предложения были отвергнуты. Сельчане обосновывали свою позицию тем, что вокруг села нет другого участка земли, подходящего для сельского кладбища», - сообщила Чапарова.

По словам представителя администрации, «группа жителей села самовольно огородила часть указанного участка». Руководство школы и администрация сельсовета обратились в районный отдел полиции с просьбой освободить неправомерно огороженный участок, но правоохранительные органы не смогли разрешить конфликт. После самовольно организованных сельчанами похорон директор Иракинской школы обратился к прокурору Дахадаевского района с просьбой отреагировать на инцидент.

По словам Чапаровой, речь идет о пришкольном участке, расположенном рядом со школой. «Раньше народ пытался там похоронить директора школы. Родственники, узнав что администрация села не дала разрешения, не похоронили там, а похоронили на старом кладбище. Для кладбища были предложены другие варианты на окраине села. Люди, у которых произошел конфликт жили в городе [Махачкале], мужчина умер там, они изначально не знали и понятия не имели о том, что место для кладбища спорное. Но заместитель главы села им сказал, что место не одобрено и разрешение не получено», - объяснила она.

Поскольку покойного все же похоронили на территории спорного участка, в ситуации теперь разбирается прокуратура, добавила Чапарова. Она не исключила, что по итогам разбирательства тело умершего могут перезахоронить на другом участке.

Местный житель на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что решение разбить новое кладбище на территории школьного земельного участка приняла община села.

«Раньше этот участок был школьным огородом. Там решили строить новое кладбище, поскольку на старом нет места. Конфликт получился, потому что директор школы был против. И это на самом деле не очень этично, рядом со школой устраивать кладбище. Вероятно, директор в тот день (когда хоронили умершего - прим. "Кавказского узла") вызвал полицию, администрация района вмешалась. Они его там похоронили, но вопрос по поводу кладбища до сих пор не решен», - сказал источник.

Комментариями родственников покойного относительно произошедшего конфликта «Кавказский узел» пока не располагает. Представители прокуратуры не сообщали о результатах проверки по факту инцидента 11 августа.