Пользователи соцсети выступили против плана властей раскрасить "Каспийского монстра"

13 августа 2020, 13:26

Недопустимо изменять яркой раскраской исторический облик уникального ракетного экраноплана "Лунь", который планируют установить в дербентском парке "Патриот", заявили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", самый большой в мире ракетоносец-экраноплан "Лунь" решили поместить в военно-патриотический парк Дербента. 30 июля его с помощью резиновых понтонов и нескольких буксиров транспортировали из бухты Каспийска к дербентскому побережью. Местные художники собираются изобразить на носовой части экраноплана клыки и глаза, чтобы подчеркнуть прозвище "Каспийский монстр", данное кораблю американской разведкой, объявила мэрия.

Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 "Лунь" был спущен на воду в 1986 году. Он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии. Корабль, внешне похожий на самолет, мог передвигаться со скоростью 463 километра в час и атаковать авианосцы, приближаясь к ним на расстояние ракетного удара. К 2011 году военное ведомство окончательно отказалось от разработки и строительства таких "летающих кораблей" и решило утилизировать "Лунь", со ссылкой на представителя Минобороны России информировали 21 ноября 2011 года "Известия".

Планы мэрии раскрасить "Каспийского монстра" вызвали резкое недовольство читателей страницы главы Дербента Хизри Абакарова в Instagram. "Зачем эти граффити на боевой технике? Тем более, для парка "Патриот". Раскрасьте в штатную расцветку, сохраните облик", - написал zimmer0186. Его комментарий стал одним из наиболее популярных, он собрал 106 "лайков".

"Хизри Магомедович! Как художник говорю, поверьте, не нужно делать клыки и прочие рисунки на этом самолете. Вид очень испортится. Если самолет старый, просто отреставрируйте его и покрасьте как есть, в родной цвет. Я хочу рисовать с натуры этот самолет, иначе с рисунками граффити испортится вид", - обратился к мэру ehtimal_hudojnik, собрав 53 "лайка".

"Приведите "Лунь" в первозданный вид и установите табличку с его историей. Будет очень познавательно, и дети - сейчас их ничем не удивишь - пусть лучше историю знают", - призвала in_dira2042, собрав 42 "лайка". "Военная техника должна быть военной, а не раскрашенным папуасом. Тем более в парке "Патриот", - возмутилась blanka66_svetlanabordacheva. Ее комментарий собрал 34 "лайка".

"Вас военные "заклюют", если вы эту уникальную, единственную в мире машину разукрасите в граффити и тому подобное. Отреставрируйте и покрасьте в первоначальный вид!" - высказался rybikandiiskyi. "Не нужно делать из боевого корабля людскую потеху. Освежите его родной цвет, и пусть украшает парк своим величием", - предложил gadzhik_866. "Лучше отреставрировать и придать ему первозданный вид. Это легенда, а не макет", - написала indira_nail_vip.

При этом часть пользователей призвала мэрию переключиться на другие проблемы. "В Дербенте больше других проблем нет - самое главное, нарисовать зубы. Неужели он (мэр Дербента. - Прим. "Кавказского узла") не знает, что в городе с водой проблемы? Первым делом самолеты, а воду пускай ведрами поднимают", - сыронизировал alimuradramaldanov. "Сутками воды нету, а они какую-то рухлядь красят. Делом займитесь", - возмутился 0505.artem. "Чем-нибудь серьезным лучше займитесь", - потребовала от администрации города marinka05_. "Вообще, нужен ли этот "монстыр" в Дербенте? Хлам", - заявила raduga1747.

Жители Дербента неоднократно жаловались на водоснабжение. В августе произошло массовое отравление водой в селе Геджух Дербентского района. Летом воды в селе не хватает, а та, что поступает, плохого качества, сообщили активисты.

Некоторые комментаторы раскритиковали городские власти за то, как осуществляется буксировка корабля к берегу. "Самый главный вопрос на сегодняшний день: почему в зоне проведения работ находятся отдыхающие? Натянутые тросы длиной более 50 метров и толпа отдыхающих в 10-20 метрах от экраноплана - это недальновидно!" - написал affalterbach_05.

"Вытащите сначала [экраноплан из воды]. Есть большие сомнения", - прокомментировала публикацию мэра viva.herbs.

К 13.26 мск 13 августа эта публикация собрала 27,2 тысячи просмотров и 128 комментариев. У страницы главы Дербента 128 тысяч подписчиков.

Корабль, который пока остается на плаву, пропускает воду и может быть утрачен, говорится в материале американского журнала Forbes от 11 августа.

"Лунь" планируют вытащить на берег и установить в 150 метрах от береговой линии. Весь процесс транспортировки "Каспийского монстра" на новое место обошелся в шесть миллионов рублей, но в дербентской мэрии подчеркнули, что финансировался он из внебюджетных источников, сообщило 4 августа издание "Молодежь Дагестана".

"Мы считаем, это не самая большая цена за то, чтобы дети имели возможность посмотреть на такую уникальную машину, побывать внутри нее. В парке "Патриот" для них будут проводиться занятия, а "Лунь" станет основной точкой притяжения. И все деньги, потраченные на его транспортировку, очень быстро окупятся за счет той пользы, которую он принесет, находясь в парке "Патриот". Сейчас будем приводить "Луня" в порядок. Покрасим, обустроим, чтобы можно было проводить экскурсии. Внутри, кстати, экраноплан очень хорошо сохранился", - процитировало издание представителя мэрии.