Ставрополье сравнялось с Дагестаном по приросту смертей от коронавируса в СКФО

13 августа 2020, 11:32

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе умерли шесть пациентов с COVID-19, из них трое в Дагестане и трое в Ставропольском крае. Ставрополье также стало лидером по числу новых больных.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа среди регионов СКФО лидером по числу смертей от коронавируса стал Дагестан, где за сутки с 11 на 12 августа скончались три жителя, у которых был диагностирован COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 12 на 13 августа в СКФО от коронавируса умерли шесть пациентов. Трое в Дагестане и трое – на Ставрополье, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 в округе достигло 927. Больше всего – в Дагестане, в регионе от коронавируса умерли 464 пациента. На втором месте Ставрополье – 186, третье место разделили Кабардино-Балкария и Ингушетия, где скончались по 75 зараженных. После них следуют Северная Осетия – 67, Чечня – 35 и Карачаево-Черкесия – 25, следует из данных Роспотребнадзора.

За сутки в СКФО зафиксировано 218 заражений коронавирусом. Больше всего новых пациентов на Ставрополье – 105, на втором месте Дагестан – 49, на третьем Ингушетия – 21. Далее идут Кабардино-Балкария – 16, Карачаево-Черкесия – 14, Северная Осетия – восемь и Чечня – пять, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений за время эпидемии в округе достигло 41 097. На первом месте Дагестан – 9861, на втором Ставрополье – 9699, на третьем Кабардино-Балкария – 6174. Затем расположились Северная Осетия – 4650, Карачаево-Черкесия – 4589, Ингушетия – 3954 и Чечня – 2170, сообщается на сайте.

Дагестан также лидирует по числу выздоровлений, в регионе от коронавируса вылечились 8869 пациентов. На втором месте Ставрополье – 6661, на третьем Кабардино-Балкария – 5773. После нее идут Северная Осетия – 4237, Карачаево-Черкесия – 3566, Ингушетия – 3406 и Чечня – 1435. Общее число выздоровевших пациентов в СКФО возросло до 33 947, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

На 10.30 мск 13 августа в округе было зафиксировано 6223 болеющих коронавирусом пациентов. Из этого числа больше всего на Ставрополье – 2852, на втором месте Карачаево-Черкесия – 998, на третьем Чечня – 700. Далее следуют Дагестан – 528, Ингушетия – 473, Северная Осетия – 346 и Кабардино-Балкария – 326, следует из данных Роспотребнадзора.

Самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан – там проживают 3,11 миллиона человек, на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей, следует из данных Росстата на 1 января 2020 года. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".