Зафир Цахилаев. Фото: официальный сайт Кизилюртовского района http://nechaevka.mr-kizilyurt.ru/

12 августа 2020, 14:34

Арестован глава сельсовета в Дагестане

Руководитель администрации Нечаевского сельсовета в Кизилюртовском районе заключен под стражу на два месяца, сообщил сегодня Советский райсуд Махачкалы.

Суд постановил арестовать Зафира Цахилаева до 10 октября. Он подозревается по статье о получении взятки в крупном размере. Решение вынесено 11 августа, оно может быть обжаловано в трехдневный срок, говорится в сообщении на сайте Советского районного суда Махачкалы.

По пункту "в" части 5 статьи 290 Цахилаеву грозит до 12 лет заключения.

Арестованный Зафир Цахилаев - глава Нечаевского сельсовета Кизилюртовского района Дагестана, информировало сегодня республиканское издание "Молодежь Дагестана".

На сайте регионального управления Следкома, по состоянию на 14.34 мск 12 августа, не появилось информации об уголовном деле против Цахилаева, а на сайте администрации Кизилюртовского района отсутствуют комментарии в связи с арестом главы сельсовета.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2017 году депутат Нечаевского сельсовета и глава участковой избирательной комиссии были заподозрены в хищении из бюджета Дагестана двух миллионов рублей.

С 2018 года в Дагестане начались систематические задержания и аресты чиновников всех уровней. Под угрозой уголовного преследования в Дагестане находится практически любой глава муниципалитета, указал в 2019 году политический обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов. "Кавказский узел" размещает новости о ходе антикоррупционной кампании в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Фуад Шихиев отверг обвинения в мошенничестве с землей", "Суд оставил Магомеда Джелилова под стражей", "Дагестанские чиновники арестованы по делу об ущербе бюджету в 241 миллион".

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