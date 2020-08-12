Арестован глава сельсовета в Дагестане

12 августа 2020, 14:34

Руководитель администрации Нечаевского сельсовета в Кизилюртовском районе заключен под стражу на два месяца, сообщил сегодня Советский райсуд Махачкалы.

Суд постановил арестовать Зафира Цахилаева до 10 октября. Он подозревается по статье о получении взятки в крупном размере. Решение вынесено 11 августа, оно может быть обжаловано в трехдневный срок, говорится в сообщении на сайте Советского районного суда Махачкалы.

По пункту "в" части 5 статьи 290 Цахилаеву грозит до 12 лет заключения.

Арестованный Зафир Цахилаев - глава Нечаевского сельсовета Кизилюртовского района Дагестана, информировало сегодня республиканское издание "Молодежь Дагестана".

На сайте регионального управления Следкома, по состоянию на 14.34 мск 12 августа, не появилось информации об уголовном деле против Цахилаева, а на сайте администрации Кизилюртовского района отсутствуют комментарии в связи с арестом главы сельсовета.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2017 году депутат Нечаевского сельсовета и глава участковой избирательной комиссии были заподозрены в хищении из бюджета Дагестана двух миллионов рублей.