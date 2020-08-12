Символика Следственного комитета . Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 августа 2020, 00:26

Суд подтвердил приговор жителю Дагестана по делу о связях с боевиками

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Дагестана Магомедамину Гаджиеву, осужденному на 14 лет колонии по обвинению в причастности к террористической организации.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 июня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 14 лет колонии строгого режима с отбытием первых двух лет в тюрьме и штраф в 20 тысяч рублей жителю Дагестана Магомедамину Гаджиеву, обвиненному в причастности к деятельности террористической организации "Имарат Кавказ"* в Сирии и незаконном пересечении российско-грузинской границы.

По версии обвинения, в феврале 2014 года Гаджиев, находясь в сирийском городе Атма, вступил в группировку "Имарат Кавказ"*. До начала апреля 2014 года Гаджиев с оружием охранял тренировочный лагерь боевиков и другие объекты этой организации, а с 30 апреля по 6 мая 2019 года он незаконно перешел границу России с Грузией и был задержан пограничниками, утверждали следователи.

Защита Гаджиева обжаловала приговор, но коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Гаджиева виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил 11 августа представитель суда корреспонденту "Кавказского узла".

Жалоба на приговор Гаджиеву поступила в суд 13 июля, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

Гаджиев вину в незаконном пересечении границы признал, однако участие в террористических организациях и в войне в Сирии отрицал.

Комментариями Магомедамина Гаджиева и его представителей относительно решения апелляционного суда «Кавказский узел» пока не располагает.

 Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Прокурор запросил для Магомедамина Вагабова 16 лет колонии", "Второй за неделю схрон с боеприпасами уничтожен в Унцукульском районе Дагестана", "Житель Кабардино-Балкарии обвинен в связях с террористами".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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