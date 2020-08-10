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10 августа 2020, 17:43

Закрыто дело пластического хирурга Верди на Кубани

Суд в Краснодаре с учетом позиции потерпевших постановил закрыть дело пластического хирурга Алены Верди в связи с ее смертью.

Как сообщал "Кавказский узел", делом Алены Верди занимается первый отдел по расследованию особо важных дел краевого Следкома. В деле шла речь о восьми эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении тяжкого вреда здоровью.

Ленинский районный суд Краснодара закрыл дело Алены Верди в связи с ее смертью. Решение вынесено после заседания, на котором были заслушаны позиции защиты и обвинения, а также мнения потерпевших, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Краснодарского краевого суда.

Алена Верди скончалась в июне. В связи с ее смертью следователи проводили проверку, в том числе судебно-медицинскую экспертизу, писала 15 июня "Российская газета".

Краснодарский пластический хирург Алена Верди пробыла под стражей с апреля 2019 года по февраль 2020-го. Следствию не удалось подтвердить версию, что выданный ей на Украине диплом врача является поддельным, заявила защита.

Примечание:

"Завершение строительства перинатального центра в Таманском лесу Ставрополя намечено на июль 2016 года", "Первый подозреваемый появился в деле о захоронении младенцев на Ставрополье", "Врач роддома в Ставрополе стала фигурантом дела о смерти роженицы".

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