Отказ Кадырова надеть маску на встрече с блогерами вызвал критику в соцсети

10 августа 2020, 12:25

Рамзан Кадыров на встрече с группой блогеров был без маски, как и его гости, следует из опубликованного 9 августа телесюжета ЧГТРК "Грозный". Глава Чечни пренебрегает правилами, выполнения которых требуют от жителей республики, указали посмотревшие ролик пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в конце июля власти Чечни ужесточили меры профилактики коронавируса. В частности, местным жителям предписали строго соблюдать масочный режим, нарушителям пригрозили штрафами. Рамзан Кадыров на правительственном совещании возмутился тем, что прогулялся по Грозному и не встретил людей в масках. Однако сам Кадыров и люди из его окружения неоднократно вызывали нарекания тем, что не надевали масок, участвуя в массовых мероприятиях.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Телесюжет, озаглавленный "Рамзан Кадыров встретился с группой известных блогеров", ЧГТРК "Грозный" опубликовала 9 августа на своей странице в Instagram. "Делегация, во главе с Эриком Давидычем (Китуашвили), прибыла в регион в рамках автопробега Smotra RUN. Гости отметили гостеприимство местных жителей, а также то, насколько преобразилась республика. За три дня пребывания в ЧР блогеры успели посмотреть достопримечательности Грозного, посетили автодром "Крепость Грозная", высокогорное озеро Кезеной Ам, Российский Университет спецназа и крупнейшую мечеть Европы в городе Шали", – говорится в аннотации к видео.

На кадрах ролика виден длинный обеденный стол, за которым рядом друг с другом сидят и общаются Рамзан Кадыров, блогер Эрик Китуашвили и еще минимум полтора десятка людей. В частности, Китуашвили описывает главе Чечни сценарий видеосюжета о посещении Чечни.

К 12.20 мск 10 августа публикация набрала более 50,2 тысячи просмотров, под ней размещено 98 комментариев. Авторы большинства из них ограничились смайликами, выражающими их поддержку главе Чечни.

Пользователь imanmadaeva23 в свою очередь обратила внимание, что гости Кадырова не соблюдают противоэпидемиологические требования. "Нам никуда нельзя без справки и т. д., а другим можно ходить спокойно у нас в Чечне, это как?" – написала она.

На то, что люди на видео не соблюдают социальную дистанцию и сидят без масок, указали и несколько других пользователей. "Я что-то не понял, маски только для нас предусмотрены?" – иронически поинтересовался, в частности, design.ch.r. "Да, для простых граждан", - в тон ему ответил _adam469.

"Они и на улице их не носили", - заметил ben_2831. "На них не действует карантин?" – поинтересовался o141oo.

Появление главы Чечни Рамзана Кадырова и его окружения без обязательных во время пандемии коронавируса медицинских масок в общественных местах может рассматриваться как нарушение, за которое предусмотрен штраф, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. "Юридических возможностей составить протоколы на высших должностных лиц Чечни у федеральных чиновников достаточно", – сказала, в частности, юрист Правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова.

Кадыров и его приближенные находятся на особом положении в республике, пояснил член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. "Уже не первый раз Кадырова показывают в разных роликах, причем не только по ЧГТРК, но и в соцсетях... на официальных собраниях (Кадыров) не носит маску... Но надо понимать: то, что дозволено падишаху, не распространяется на его подданных", – сказал "Кавказскому узлу" правозащитник.

Жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения карантина. Так, 6 июня глава Чечни и другие высокопоставленные чиновники молились в шалинской мечети без масок, несмотря на строгие требования к остальным верующим. 31 мая на встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с главными врачами перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом больниц, репортаж о которой был показан ЧГТРК "Грозный", все были без масок.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".