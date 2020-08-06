"Новое дело": врачи противочумной станции в Дагестане остались без доплат за COVID-19

06 августа 2020, 20:31

Работники Дагестанской противочумной станции пожаловались Путину и Васильеву, что заразились COVID-19, работая с анализами заболевших, но не получили доплат. Руководство станции сочло, что авторы жалоб заразились в быту, и оснований для выплат им нет, говорится в сегодняшнем материале издания "Новое дело".

Как сообщал "Кавказский узел", за сутки с 5 на 6 августа в СКФО умерли шесть пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Из этого числа по двое скончались в Дагестане и на Ставрополье и по одному в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Общее число смертей от коронавируса в округе достигло 888. Больше всего пришлось на Дагестан – 449. Также Дагестан лидирует в округе по числу зараженных - 9517 случаев.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане зафиксирован резкий всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, отмечается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Сотрудники Дагестанской противочумной станции обратились к главе республики Владимиру Васильеву, генпрокурору РФ Игорю Краснову и президенту страны Владимиру Путину с жалобами на невыплату надбавок за работу с новой коронавирусной инфекцией. Во время эпидемии сотрудники станции массово заразились коронавирусом, одна из врачей станции умерла, но руководство учреждения переложило ответственность за заражение на самих подчиненных, пишет сегодня в материале "Что вынудило сотрудников противочумной станции обратиться к Путину" "Новое дело".

С началом эпидемии COVID-19 сотрудники противочумной станции в Дагестане не были готовы к работе с опасным вирусом, утверждает автор публикации Саид Ниналалов. Минздрав и Роспотребнадзор не обеспечили персонал учреждения средствами индивидуальной защиты и не разъяснили врачам правила обращения с образцами новой инфекции.

В результате специалисты противочумной станции на первом этапе эпидемии исследовали поступавшие к ним образцы COVID-19 без защитной экипировки. Средств защиты на станции "практически не было", хотя учреждение, работающее с опасными инфекциями, должно обеспечиваться ими на постоянной основе. Помещения станции не делили на "грязную" и "чистую" зоны, а работников станции - на смены, хотя посменный режим работы мог бы предотвратить одновременное заражение всех сотрудников.

В апреле организаторы благотворительной акции #ямыврачи собрали за 4 дня свыше 1,7 миллиона рублей на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала дагестанских больниц. К 30 апреля большая часть СИЗ была закуплена и распределена по больницам.

На станции работали более 40 человек и все они заболели почти одновременно, работа учреждения была парализована. После болезни умерла 64-летняя врач-эпидемиолог Саида Юсупова, которая страдала сахарным диабетом и просила руководство отстранить ее от работы.

Чтобы восстановить работу противочумной станции, в Дагестане приехали специалисты из Ставрополья, которые были уже обучены работе с COVID-19 и снабжены защитной экипировкой. Именно они ввели на станции инструкции по безопасности и обучили дагестанских коллег работе с тестами на коронавирус. "Они проработали на противочумной станции около месяца, и никто из них не заболел, по всей видимости, потому, что они были защищены и работали согласно инструкции", - говорится в материале "Нового дела".

Выходя на работу после болезни, сотрудники станции узнавали, что им не положены страховые выплаты и надбавки за работу с новой инфекцией. Руководитель учреждения составила акт, согласно которому все ее подчиненные заразились в быту, а не на работе. В результате персонал противочумной станции не получил ни выплат за работу с коронавирусом, ни надбавок за опасные и вредные условия труда.

"На противочумной станции работают биологи, эпидемиологи, специалисты высокого уровня, стаж работы некоторых из них достигает 40 лет", - отмечается в публикации.

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