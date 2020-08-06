Бывший депутат парламента Кабардино-Балкарии, предприниматель Хусей Бабаев. Фото: «Северо-Кавказские новости» http://sk-news.ru/https://sk-news.ru/news/accident/57533/

06 августа 2020, 18:55

Хусей Бабаев осужден на шесть лет по делу о наркотиках

Бывший депутат парламента Кабардино-Балкарии, предприниматель Хусей Бабаев приговорен к шести годам колонии по обвинению в незаконном обороте наркотиков, но оправдан по делу об убийстве главы села Хасанья. Защита выразила несогласие с приговором.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Кабардино-Балкарии, предприниматель Хусей Бабаев был арестован по делу об убийстве в 2005 году главы села Хасанья Артура Зокаева. Бабаева также обвиняли в хранении наркотиков, изъятых у него, по версии правоохранителей, во время задержания. 3 августа сестра Бабаева сообщила, что с него снято обвинение в убийстве.

Артур Зокаев был убит в ночь на 15 мая 2005 года из автомата у ворот своего дома в поселке Хасанья, куда его вызвали неизвестные. В 2007 году прокуратура Кабардино-Балкарии, комментируя ход расследования дела, сообщила, что Зокаев был противником религиозного экстремизма и осуждал идеи "ваххабизма". Убийство Зокаева остается нераскрытым.

Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего депутата парламента Кабардино-Балкарии Хусея Бабаева к шести годам лишения свободы и одному году ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом корреспонденту «Кавказского узла» сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил Бабаеву наказание только по одной статье, о приобретении и хранение наркотиков в особо крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Присяжные признали Бабаева виновным в незаконном обороте наркотиков, одновременно сняв с него обвинение в убийстве Зокаева.

Ни Бабаев, ни его защита с приговором не согласны. Защита намерена в ближайшее время подать жалобу на приговор. Сам Хусей Бабаев в ходе следствия заявлял, что наркотики ему подбросили силовики.

До приговора суда Хусей Бабаева провел под стражей 1 год и 8 месяцев. В Кабардино-Балкарии, где бывший депутат был задержан в декабре 2018 года, на заседания суда приходили его многочисленные родственники и знакомые. Позже Бабаев был этапирован в Москву, где проходили дальнейшие следственные мероприятия.

Защита Хусея Бабаева ранее заявляла, что о причастности бывшего депутата к убийству Артура Зокаева следствию сообщил свидетель под псевдонимом "Петров". Адвокат Бабаева заявляла, что у свидетеля мог быть мотив для оговора Бабаева.

По словам сестры Бабаева Тамары, ее брат по образованию юрист, работал в коммерческих структурах, а в 1994 году был назначен главой администрации селения Белая Речка. С 2003 года Бабаев дважды избирался депутатом парламента Кабардино-Балкарии, где занимал должность зампредседателя комитета по культуре, спорту, туризму, а также сопредседателя комитета по межнациональным отношениям. Согласно данным "Российской энциклопедии кандидатов", выдвигался в парламент от партии "Единая Россия".

В 2009 году Бабаев сложил с себя полномочия депутата. Перед задержанием жил в Москве, работал помощником депутата Госдумы, также в Москве обучались его дети. Семья владеет вещевым рынком "Стрелка", которым управляет сестра Бабаева.

Примечание:

"Суд арестовал Хусея Бабаева на два месяца", "Установлены личности убитых в перестрелке с силовиками в Кабардино-Балкарии", "Житель Кабардино-Балкарии обвинен в подготовке теракта".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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