Юрий Трутнев (справа) и Рамзан Кадыров. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=bzf5o07oJlA&feature=youtu.be

06 августа 2020, 15:21

Пользователи соцсети упрекнули Кадырова и Трутнева за нарушение масочного режима

Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский вице-премьер Юрий Трутнев посетили агрохолдинг, не надев медицинские маски. Чиновники игнорируют собственные требования, а местных жителей за отсутствие масок штрафуют, указали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце июля власти Чечни ужесточили меры профилактики коронавируса. В частности, местным жителям предписали строго соблюдать масочный режим, нарушителям пригрозили штрафами. Рамзан Кадыров на правительственном совещании возмутился тем, что прогулялся по Грозному и не встретил людей в масках. Однако сам Кадыров и люди из его окружения не надевали маски, участвуя в массовых мероприятиях на Курбан-байрам. Жителей Чечни возмутило нарушение главой Чечни масочного режима.

Появление чиновников в общественных местах без обязательных во время эпидемии коронавируса медицинских масок может рассматриваться как нарушение, за которое предусмотрен штраф, заявили юристы. Кадыров и его приближенные находятся на особом положении в республике, пренебрежение правилами для них стало обыденностью, считает чеченский публицист и историк Ризван Ибрагимов.

Рамзан Кадыров и приехавший в Чечню зампред правительства России Юрий Трутнев посетили компанию "ЮгАгроХолдинг", грозненский стадион "Ахмат Арена", академию боевых искусств "Ахмат" в Гудермесе, горнолыжный курорт "Ведучи" в Итум-Калинском районе, а также провели совещание с правительством республики, сообщила в вечерних новостях 5 августа чеченская гостелекомпания "Грозный".

Посещению "ЮгАгроХолдинга" был посвящен отдельный сюжет. На видео Кадыров и Трутнев ходят по производственным цехам и на выставке продукции агрохолдинга без медицинских масок. При этом они открывают холодильник с образцами продукции и дегустируют ее. Часть сопровождающих их людей была в масках, часть - без. Все показанные в сюжете сотрудники "ЮгАгроХолдинга" - в масках, один из них в спецодежде и защитных очках.

В конце июля владельцы чеченских магазинов и аптек жаловались на то, что выполняют все санитарные требования, но подвергаются значительным штрафам за отсутствие медицинских масок у посетителей. Предприниматели подчеркнули, что не могут контролировать всех людей в торговых залах. В начале августа на проверки пожаловались работники и посетители фитнес-залов. Они назвали бесполезными отдельные требования Роспотребнадзора, исполнения которых добиваются проверяющие. С этим согласились и вирусологи.

Скриншот комментария к сюжету ЧГТРК "Грозный" о посещении Кадыровым агрохолдинга, https://www.instagram.com/p/CDhYCstl0QH/Репортаж о посещении агрохолдинга, размещенный в Instagram-паблике "Грозный ТВ" поздно вечером 5 августа, к 15.21 мск 6 августа собрал 44,1 тысячи просмотров и 55 комментариев. У паблика 856 тысяч просмотров.

Читателей паблика возмутило, что чиновники проигнорировали меры профилактики коронавируса. "Маски где?" - спросил пользователь соцсети beslandzalilov. "Они бессмертные!" – сыронизировала относительно Кадырова и Трутнева natellakariauli. "Усилили масочный режим, соблюдение дистанции - это только для простых людей, им это не нужно?" - добавила та же пользовательница. "Маски дома забыли? Штраф им всем, непорядок", - заявил michail_6699.

Скриншот комментария к сюжету ЧГТРК "Грозный" о посещении Кадыровым агрохолдинга, https://www.instagram.com/p/CDhYCstl0QH/Пользователь rodnik0848 счел критику несоблюдения масочного режима неуместной. "Показывают, <...> как процветает Чеченская Республика, а вы: где маски, где расстояние? Там же не про маски и не про болезнь говорят", - указал он.

На сегодняшний день из 2122 заразившихся коронавирусом в Чечне болеют 689, 33 пациента скончались, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Отметим, что жители Чечни и ранее неоднократно упрекали Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников за то, что те не используют средства индивидуальной защиты. Так, 6 июля глава Чечни и другие высокопоставленные чиновники молились в шалинской мечети без масок, несмотря на строгие требования к остальным верующим. 31 мая на встрече Рамзана Кадырова с главными врачами перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом больниц, репортаж о которой был показан ЧГТРК "Грозный", все были без масок.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Водители из Ставрополья и Дагестана указали на усиление контроля при въезде в Чечню", "Муфтият Чечни ужесточил меры самоизоляции в мечетях на Курбан-байрам", "Власти усилили контроль за соблюдением мер безопасности из-за COVID-19 в Чечне"

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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