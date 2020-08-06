06 августа 2020, 10:52
Снят режим ЧС в поселке Бурон
Водоснабжение в поселке Бурон, нарушенное после схода селя 30 июля, восстановлено, режим чрезвычайной ситуации снят, сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", 30 июля в Буронском сельском поселении был введен режим чрезвычайной ситуации, в связи с тем, что после схода селя был перекрыт источник питьевой воды. Власти заявили о сильных разрушениях на водопроводе. Для жителей Бурона был организован подвоз воды из села Мизур.
Аварийно-восстановительные работы в Алагирском районе завершены. "Режим ЧС снят в поселке Бурон с 09:00 мск четверга (6 августа). Подача воды восстановлена", - цитирует представителя ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".
"Транскам открыт после расчистки от селя", "Восстановлена подача электричества в дома жителей Карачаево-Черкесии", "Жители 12 сел в Грузии заблокированы после схода селей".
06 августа 2020, 12:38
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Власти решили оплатить коммунальные услуги за жителей Грузии в зимний период
Правительство Грузии приняло решение в зимний период оплатить коммунальные услуги за граждан, у которых снизился доход в связи с пандемией коронавируса. Дополнительная помощь предусмотрена и для семей с детьми младше 18 лет - они получат от государства 200 лари (65 долларов), сообщил глава правительства Грузии Георгий Гахария.
06 августа 2020, 12:19
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Дагестан сравнялся со Ставропольем по числу новых смертей от COVID-19 в СКФО
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06 августа 2020, 12:06
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37 человек пополнили список политзаключенных в Азербайджане
Число политзаключенных за последние полтора месяца возросло на 37 и составило 192, говорится в отчете союза "За свободу политзаключенных Азербайджана". Список пополнили 36 обвиняемых по делу о митинге 15 июля в Баку и бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев.
06 августа 2020, 11:17
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