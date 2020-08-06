Поселок Бурон. Фото: LxAndrew https://ru.wikipedia.org/

06 августа 2020, 10:52

Снят режим ЧС в поселке Бурон

Водоснабжение в поселке Бурон, нарушенное после схода селя 30 июля, восстановлено, режим чрезвычайной ситуации снят, сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля в Буронском сельском поселении был введен режим чрезвычайной ситуации, в связи с тем, что после схода селя был перекрыт источник питьевой воды. Власти заявили о сильных разрушениях на водопроводе. Для жителей Бурона был организован подвоз воды из села Мизур.

Аварийно-восстановительные работы в Алагирском районе завершены. "Режим ЧС снят в поселке Бурон с 09:00 мск четверга (6 августа). Подача воды восстановлена", - цитирует представителя ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

Примечание:

"Транскам открыт после расчистки от селя", "Восстановлена подача электричества в дома жителей Карачаево-Черкесии", "Жители 12 сел в Грузии заблокированы после схода селей".

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