Юрист семьи Макитова объяснил прецедентом иск к силовой структуре

06 августа 2020, 02:38

Суд отложил почти на два месяца рассмотрение иска матери и брата убитого жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова к ФСБ с требованием о компенсации им морального вреда. Силовая структура несет ответственность за действия своих сотрудников, заявил адвокат, сославшись на аналогичное решение ЕСПЧ по делу милиционера Евсюкова.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня 2019 года суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего сотрудника ФСБ Павла Стерлягова к девяти годам колонии строгого режима, признав виновным в убийстве по неосторожности. При этом суд не лишил Стерлягова воинских званий, на чем настаивала сторона обвинения. Пользователи Instagram сочли наказание слишком мягким с учетом возможного условно-досрочного освобождения. 5 декабря Верховный суд России оставил в силе приговор Стерлягову. Мать и брат убитого жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова в июле подали в суд иск с требованием выплатить им пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Адвокат семьи настаивает, что деньги должна выплатить ФСБ, а не осужденный офицер Павел Стерлягов.

Хусей Макитов был убит 6 апреля 2018 года на поляне Азау в поселке Терскол. В убийстве обвинен прикомандированный в республику силовик Павел Стерлягов. Смерть Макитова вызвала протесты местных жителей, потребовавших наказать виновного. По просьбе обвиняемого заседания суда проходили с участием присяжных. 7 июня они признали Стерлягова виновным в убийстве Макитова, посчитав, что у него не было умысла совершить убийство из хулиганских побуждений. Родственники погибшего сочли предвзятым вердикт присяжных.

Гражданский процесс в Мещанском райсуде Москвы по иску семьи Макитова, назначенный на 5 августа, был отложен до 28 сентября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов.

По его словам, перенос заседания связан с тем, что судье понадобилось время на раздумья. «Судья взяла паузу, чтобы ознакомиться со всеми обстоятельствами дела, из-за которого выдвинуты исковые требования», - пояснил адвокат. Он отметил, что "это обычная история в московских гражданских судах", а в столь долгой паузе "ничего критичного нет".

Шарапов считает, часть ответственность за произошедшее должна нести ФСБ, так как на тот момент Стерлягов служил в её рядах. Кроме того, в России есть удачный прецедент удовлетворения исковых требований к силовой структуре, отметил он.

"Ответственность должна нести ФСБ, так как Стерлягов был действующим сотрудником. Имеется схожий прецедент - дело милиционера Евсюкова, который расстрелял людей в магазине. Он не был в тот момент при исполнении, однако ЕСПЧ признал, что государство несёт ответственность за его действия", - отметил юрист.

Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить по 12 тысяч евро трем пострадавшим в результате стрельбы, которую открыл в 2009 году в супермаркете «Остров» в Москве начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков, сообщил 1 декабря 2016 года РБК. Суд пришел к выводу, что "государство не выполнило своего обязательства [...] по принятию надлежащих мер для защиты жизни людей, находящихся под его юрисдикцией", привел слова адвоката одного из пострадавших Ирины Хруновой "Интерфакс".

"Истцы в нашем случае считают также. Хотя прецедентов с получением компенсации именно от ФСБ я не знаю", - отметил Шарапов.

По словам адвоката, ФСБ не согласна с иском и ссылается на то, что трагедия произошла во внеслужебное время. «ФСБ заявляет, что Стерлягов действовал не по заданию руководства, поэтому она не должна нести ответственность», - пояснил Шарапов.

Семья Макитовых не будет подавать иск к Стерлягову, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы правозащитной организации «Зона права», помогавшей составить гражданский иск Макитовым. «Подача иска к ФСБ исключает требование о компенсации к виновнику», - пояснил он.

Адвокат Виктория Шевелева, представлявшая Макитовых как потерпевшую сторону в суде над Стерляговым, сообщила, что осужденный не пытался предложить компенсацию семье погибшего. «Поэтому был подан гражданский иск», - сказала она.

Шевелева также рассказала, что Хусей Макитов работал в туристическом комплексе - готовил горнолыжные трассы. «Хусей не был женат. Он только засватал невесту и готовился к свадьбе, но произошла трагедия. Он был младший в семье, жил с родителями. Они очень переживали утрату. Мама его была в очень плохом состоянии. Старший брат поэтому поселился вновь с родителями», - рассказала она.