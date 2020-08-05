Защитники Амулсара устроили сидячий пикет после столкновений с полицией

05 августа 2020, 22:00

Шесть активистов задержаны после столкновений с полицией на подступах к горе Амулсар. Одному из активистов полицейская машина проехала по ноге, и из-за травмы он сел на землю. Соратники пострадавшего устроились рядом с ним, объявив сидячий пикет.

Как сообщал "Кавказский узел", правоохранители задержали 14 человек после акции протеста выступающих против золотодобычи на Амулсарском месторождении местных жителей. Ситуация обострилась после того, как в ночь на 4 августа геологоразведочная компания Lydian Armenia заменила вагончики, в которых жители дежурили на подступах к горе Амулсар, на свои. Сегодня на подступах к горе Амулсар собрались около 200 активистов. Протестующие против добычи золота местные жители потребовали от властей Армении пересмотра влияния рудника на окружающую среду.

Жители города Джермук с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского рудника. Они перекрыли дороги к месторождению. 27 и 28 июля текущего года, после стычки активистов с полицией на одном из постов, выставленных по дороге к руднику, были задержаны 12 человек. Сотрудники Lydian Armenia потребовали от государства компенсации за простой рудника. 30 июля стало известно, что жители Джермука возобновили дежурство на подступах к Амулсару после инцидента с новой охраной Lydian Armenia.

На акции протеста произошел конфликт между полицейскими и активистами, в результате активисты были задержаны. Защитники Амулсара перекрыли дорогу полицейским машинам, чтобы не дать им увезти активистов. Одна из машин проехала по ноге одного из местных жителей, и он сел на землю. Участники протестной акции сели рядом с ним, объявив сидячий пикет. Пострадавший отказался от госпитализации и его отвезли домой, передала корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир "Радио Азатутюн".

Глава Вайоцдзорской полиции Геворг Азизян сообщил, что задержаны шесть человек. Он пояснил, что участники акции задержаны "за невыполнение законного требования полицейских".

Напомним, власти Армении в феврале 2019 года выделили около 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки месторождения золота в Амулсаре. Международная экспертная группа риски для окружающей среды сочла минимальными при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа. Жители города Джермук, расположенного в 10 километрах от месторождения, встретили это заявление акциями протеста. Они считают, что золотодобыча превратит курортный город в горнодобывающий.