Защита одобрила вручение дел Жилокова и Ципиновой следователям СКФО

05 августа 2020, 15:08

Уголовные дела о нападении адвокатов Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой на силовиков переданы в Управление Следкома по СКФО, что способствует объективному расследованию, сообщила сегодня адвокат Жилокова.

Как писал "Кавказский узел", Ратмир Жилоков и Диана Ципинова обвинены в применении насилия к полицейским. 30 июля Нальчикский горсуд удовлетворил жалобу защиты Жилокова и признал незаконным бездействие старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел Управления Следкома по Кабардино-Балкарии.

Ратмир Жилоков был задержан 20 мая – по версии следствия, после того, как поругался с полицейскими и ударил одного из них, когда силовики приехали в незаконное казино в Нарткале. Оказать юридическую помощь адвокату вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Адвокатов к задержанному не пустили, силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила присутствовавшая на месте инцидента Наталья Магова. Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. В следственные органы обратились также сотрудники полиции. 28 мая в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам сотрудников ОВД было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Уголовное дело Дианы Ципиновой о применении насилия к сотруднику полиции, как и дело Ратмира Жилокова, передано для дальнейшего расследования в Управление СКР по СКФО, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зарема Казанова, представляющая интересы Жилокова.

По ее словам, уголовные дела были изъяты из управления ведомства по Кабардино-Балкарии еще 30 июля, но известно об этом стало только сегодня.

В постановлении об изъятии уголовного дела Дианы Ципиновой говорится, что "расследование данного преступления представляет особую сложность". Поэтому "в целях обеспечения всесторонности полноты и объективности предварительного следствия уголовное дело необходимо передать в ГУ СКР по СКФО для дальнейшего расследования", сказано в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу расположено в городе Ессентуки Ставропольского края, информирует сайт Следственного комитета.

"Мы, безусловно, рассматриваем данное обстоятельство как положительный факт. Мы с самого начала обращались к руководителю СК России Александру Бастрыкину и просили его изъять дела в отношении адвокатов из СУ СКР по КБР и передать их либо в ГУ СКР по СКФО, либо в центральный аппарат СКР. Мы считаем, что это необходимо было сделать для объективного расследования дела", - прокомментировала решение следователей Зарема Казанова.

Напомним, 30 мая суд в Нальчике отказался арестовать Жилокова и Ципинову и оставил их на свободе, запретив при этом общаться с кем-либо, кроме семьи, защитников и следователей. Этот запрет лишил Жилокова и Ципинову возможности вести адвокатскую практику и обеспечивать свои семьи. 19 июня Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался снять с адвокатов запрет на определенные действия.

31 мая юристы, в том числе адвокаты, провели в Москве одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Жилокова и Ципиновой. Семь участников пикетов были задержаны, но спустя несколько часов освобождены. Согласно административному протоколу, силовики назвали "скрытой формой массового мероприятия" пикеты, проведенные в Москве юристами в поддержку коллег из Кабардино-Балкарии.

В конце июля Урванский райсуд нашел недочеты в материалах административных дел адвокатов Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, обвиненных в неповиновении силовикам после конфликта в Нарткале, и вернул их в отдел полиции. Защита Жилокова и Ципиновой выразила тогда уверенность, что решение суда положительно скажется и на уголовном деле о нападении на силовиков.