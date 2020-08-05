Пользователи соцсети сочли вынужденным участие аргунцев в чествовании матери Кадырова

05 августа 2020, 14:24

Государственный телеканал "Грозный" показал несколько сюжетов о праздновании дня рождения Аймани Кадыровой. Жители Аргуна недобровольно приняли участие в шествии, посвященном матери главы Чечни, предположили пользователи Instagram. Школьникам, занявшим четыре первых места в конкурсе видеороликов в честь Аймани Кадыровой, был выплачен в общей сложности миллион рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грозного приурочили ко дню рождения Аймани Кадыровой, который отмечается 4 августа, конкурс среди школьников на лучший видеоролик, посвященный ей. Жители Чечни назвали конкурс попыткой насаждения культа семьи Кадыровых. Возвеличивание матери правителя, которое было характерно для некоторых ближневосточных монархий в прошлом, в современной Чечне служит укреплению власти Рамзана Кадырова, подтвердили востоковеды.

14 лет руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Именем матери Рамзана Кадырова Аймани названа мечеть в Аргуне, говорится в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

ЧГТРК "Грозный" в ночном выпуске новостей уделила сюжетам о праздновании дня рождения Аймани Кадыровой более 45 минут эфирного времени, передал корреспондент "Кавказского узла". В частности, был показан сюжет о том, что Аймани Кадырову поздравили члены ее семьи, многочисленные внуки, министры, богословы, работники различных ведомств и организаций. Двор дома Кадыровых был заставлен сотнями букетов цветов, следует из репортажа.

Сюжет ЧГТРК о визите министра МВД Чечни и его подчиненных к Аймани Кадыровой, размещенный в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95", получил ряд критических комментариев. "Чем покупать такие дорогие букеты, которые завянут через несколько дней, лучше за эти деньги кому-то бы помогли", - написала, в частности razet_7. "Каждый раз я тоже так думаю. Главное, пожилая женщина не говорит: "не делайте таких вещей", - согласился cbkjdgjludnlifjoophfsrio, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "И попробуй не поздравить", - заметила bekalina_8.

ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram опубликовала телесюжет о проведенном в Аргуне флешмобе активистов движения "Ахмат". Согласно телесюжету, несколько десятков молодых людей растянули в центре города огромный баннер с портретом матери главы Чечни и надписью на чеченском языке "Да благословит (поздравит) тебя Всевышний, мать Отечества, Аману (так в семье Кадыровых называют его мать. - Прим. «Кавказского узла»)", после чего прошли с ним по центральной улице города от комплекса высоток до мечети, названной именем Аймани Кадыровой. Активисты также хором проскандировали написанное на баннере поздравление.

Это видео также вызвало скептические комментарии. По меньшей мере два пользователя обратили внимание на слова авторов сюжета о том, что участники флешмоба "должны пройти" по центру Аргуна. "Сами себя выдают, ребята "должны пройти", говорит корреспондент. [...] Заставляют их", - предположил, в частности, neizvesten004. "Ребята должны пройти, говорит она (журналистка), не говорит – хотят пройти. Значит, это вынужденный процесс. [...] Легче было бы посадить ее саму (Кадырову) на носилки и прокатить, чем таскать этот большой баннер", – сыронизировал bema_vienna, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы других комментариев также выразили недовольство происходящим. "Сколько лишнего, кошмар. [...] Скромнее надо быть", - написала, в частности, ndirakochieva. "Вы ещё государственным праздником сделайте этот день", – саркастически заметил surovikino_kosm1.

Фонд Кадырова выделил миллион призерам конкурса видеороликов

4 августа ЧГТРК "Грозный" также опубликовала на своем канале в YouTube телесюжет о победителях конкурса видеороликов, посвященных Аймани Кадыровой. Согласно телесюжету, девятилетняя девочка, занявшая первое место, получила 500 тысяч рублей, другие призеры – 250 тысяч, 150 тысяч и 100 тысяч рублей.

Всего в конкурсе приняли участие больше 300 школьников, отметили авторы репортажа. "За один день поступало не меньше 30 заявок. Возраст участников – от 10 до 17 лет. Были как индивидуальные, так и коллективные работы", - говорится в телесюжете.

Видеоролики, присланные победителями конкурса, в репортаже показаны не были.

Во второй декаде июля в Чечне завершился также конкурс на лучшее стихотворение об Аймани Кадыровой. Занявшие первое, второе и третье места участники конкурса получили от фонда имени Кадырова 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Еще семь призеров стали обладателями айфонов последней модели.

Напомним, внимание пользователей Youtube привлек участвующий в конкурсе видеоролик, на котором девочка выражает готовность отдать свою жизнь за Аймани Кадырову. "Я не боюсь смерти, сколько боюсь жизни без Аймани Несиевны. О, Всевышний, возьми мою жизнь и прибавь ее к жизни нашей матери Аймани Несиевны, потому что я не вижу ценности этого мира без нее", – говорит девочка на видео.

Это видео не демонстрирует общий характер "патриотического воспитания" молодежи в Чечне, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Я не думаю, что в Чечне детям внушают идею, что они должны жертвовать собой не только за родину, но за конкретного человека. Этот стих – скорее, частный случай гипертрофированного проявления лояльности со стороны родителей девочки. Вряд ли она сама придумала весь стих, помогали родители", – сказал он "Кавказскому узлу".

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова.

Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".