Предприниматели в Каменск-Шахтинском перекрыли вход на рынок после конфликта с дорожниками

04 августа 2020, 02:06

Около сорока жителей Каменск-Шахтинского 3 августа собрались у входа на рынок «Америка» вдоль трассы М4 «Дон», чтобы не допустить строительства заграждения. Это приведет к тому, что более ста работников рынка потеряют работу, заявили владельцы торговых точек, пригрозив голодовкой в случае новой попытки установки заградительных бордюров.

У входа на рынок «Америка», который находится вдоль федеральной трассы М4 «Дон» недалеко от въезда в город, 3 августа собрались около сорока жителей Каменск-Шахтинского, работающих на этом рынке. Они увидели, что утром на территорию рынка заезжает техника «Росавтодора» для установки заграждения для въезда на рынок, поэтому не позволили рабочим начать работы, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на месте событий

На рынке «Америка» работает около ста человек. Среди них – жители садоводческого товарищества «Фиалка», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» председатель СНТ, пришедший поддержать работников рынка.

«У нас в (дачном) посёлке живёт 400 человек, многие работают на этом рынке. Также рядом находится водокачка, которая качает в дачное поселение воду, и если (на рынке) появится заграждение, попасть на водокачку будет большой проблемой - придётся делать огромный крюк», - пояснил председатель товарищества.

По его словам, от жителей садоводческого товарищества поступало много жалоб, что люди не могли перелезть через заграждение, который был поставлен пару месяцев назад. «Тогда рабочие «Автодора» кинули четыре железобетонных блока и установили несколько секций заграждения, который перекрыл проход и проезд. Чтобы решить проблему, предприниматели перенесли свой ларёк, чтобы вновь получился проезд, никто не был вроде против. Но вот по пришествию двух месяцев и это место, откуда убрали ларёк, решили закрыть. Якобы в «Росавтодор» от кого-то поступила жалоба, что тут опасный проезд, но кто писал эту жалобу неизвестно. Тут же рядом есть остановка - когда проход был закрыт, люди через заграждение перелезть не могли, и им приходилось идти вдоль трассы «Дон», что, конечно», опасно», - пояснил председатель СНТ «Фиалка».

По словам владелицы ларька на рынке Людмилы Кривошеевой, выезд через рынок позволял жителям СНТ безопасно и комфортно выезжать на трассу «Дон».

«Летом прошлого года открыли альтернативный мост через речку Северский Донец (после закрытия на реконструкцию основного моста, - прим. «Кавказского узла») и специально оставили проезд через наш рынок, чтобы жители садоводческого общества могли выезжать на полосу разгона трассы через рынок - что и удобно, и безопасно. Всем всё нравилась, полтора года всех всё устраивало, а потом поступила жалоба, и нам перекрыли дорогу. Мы убрали свой ларёк, и проезд снова образовался, при этом на место выезжала администрация Каменск-Шахтинского: они посмотрели, сказали их всё устраивает, никаких претензий мы не имеем. Дали в администрации нам письмо, мы отвезли его в «Автодор» в Ростов, это письмо зарегистрировали, и всё вроде бы забылось», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Кривошеева.

После этого, по ее словам, 3 августа в 9 утра они увидели, как приехала техника, и рабочие попытались поставить заграждение. «Мы их не пустили, попросили показать разрешающие документы, нам их не предоставили, сказав только, что им поступила жалоба от какого-то там гражданина», - заявила Кривошеева.

Она добавила, что она платит налоги как предприниматель, но если закроют проезд, то проезжающие по трассе машины не смогут заезжать на рынок, и она останется без работы. По словам Кривошеевой, у нее трое детей.

«На рынке работают и магазинчики и кафе, шиномонтаж - больше 100 человек останутся без средств к существованию. Мы сегодня пытались позвать администрацию, чтобы они сюда приехали, но они не вышли с нами на связь. То их нет, то у них обед - сказали нам в приёмной, куда мы звонили. Мы до конца будем отстаивать рынок […] сутками тут будем дежурить и если нам не пойдут на встречу, то тут же на месте объявим голодовку», - заявил предприниматель, а все присутствующие её поддержали.

Представитель «Автодора», который также присутствовал на стихийном сходе, отказался комментировать корреспонденту «Кавказского узла» ситуацию, а позже вызвал полицию. Ближе к 17.00 мск на место приехал полицейский автомобиль и четверо сотрудников правоохранительных органов, а также участковый и сотрудник в штатском. После объяснений собравшихся на въезде на рынок, полицейские на некоторое время отошли с представителя «Автодора», после чего силовики взяли с участников схода объяснительные о том, зачем они собрались и чего хотят.

Противостояние работников рынка и рабочих длилось около восьми часов, после которого рабочие уехали, не установив заградительные бордюры на въезде на рынок, передал корреспондент «Кавказского узла». Часть собравшихся на сходе разошлись, другие остались дежурить на ночь. «Мы всё равно работаем ночью и будем следить за ситуацией. Если под покровам темноты «Автодор» решит продолжить работы, мы им не дадим», - заявили корреспонденту «Кавказского узла» оставшиеся работники рынка.

В ходе схода собравшиеся также записали видеообращение к губернатору Ростовской области, в котором попросили его помочь. «Сколько мы не писали, не обращались, не писали – нас не видят. Примите какие-то меры», - заявила одна из обратившихся.

На сайтах администрации Каменск-Шахтинского, а также «Росавтодора» на 1.25 мск сегодня нет информации о строительстве заграждения на въезде на рынок «Америка».