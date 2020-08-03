Вирусолог назвал бесполезными меры безопасности в грозненских фитнес-залах

03 августа 2020, 22:18

Ношение масок и дезинфекция не дают стопроцентной защиты от коронавируса, заявил вирусолог Андрей Макашов, комментируя проверки фитнес-залов в Грозном. Он назвал более безопасными тренировки на улице. Грозненцы объяснили посещение фитнес-залов желанием заниматься под наблюдением инструктора.

Как писал "Кавказский узел", работа фитнес-залов в Грозном была приостановлена в конце марта из-за введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции карантинных мер и возобновлена только в конце июня. В конце июля Минспорта Чечни организовало проверки фитнес-залов, объяснив это многочисленными жалобами на несоблюдение санитарных норм. Работники и посетители фитнес-залов выразили недоумение по поводу этих проверок и назвали отдельные требования бесполезными.

Деятельность фитнес-центров в Чечне возобновлена с 22 июня, значится в указе главы республики от 30 июня 2020 года № 136, опубликованном на официальном сайте главы и правительства Чечни. В приказе главы Минспорта Чечни от 15 июля «О возобновлении спортивных мероприятий и тренировок на территории Чеченской Республики», опубликованном на сайте министерства, упоминаются Методические рекомендации Роспотребнадзора от 25 мая МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». В этих методуказаниях Роспотребнадзора (опубликованы на сайте справочной системы «Гарант) сказано о необходимости до и после тренировок проводить бесконтактную термометрию персонала и спортсменов, персоналу также следует носить маски и перчатки с заменой масок каждые 3 часа, а перчаток - по мере загрязнения. Также Роспотребнадзор требует организовать ношение масок и перчаток посетителей спортивных объектов «в течение всего времени пребывания на территории тренировочного комплекса, за исключением периода самой тренировки» и дезинфекцию инвентаря коллективного использования после каждой тренировки.

Врач предостерег от посещения спортзалов в связи с коронавирусом

Требование входить и выходить из зала в маске является бесполезным, считает сотрудник ЧНИУ "Биомедицинский центр", вирусолог Андрей Макашов. По его словам, если заражение окружающих не произойдет на рецепции, то это может произойти в самом зале.

«Допустим, человек быстро работает на беговой дорожке и, к примеру, давится слюной, чихает, кашляет. Так и распространяется коронавирус. Также бесполезным и даже вредным становится ношение маски во время занятий. Люди форсировано дышат, маска быстро промокает и не только теряет свои полезные свойства, но становится распространителем инфекции. В зале обеспечиваются сильные потоки воздуха, которые подхватывают вирус и разносят по залу», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Макашов.

По его словам, дезинфекция тренажеров на этом фоне никак не влияет на процесс распространения заразы, а является «скорее фактором для самоутешения и успокоения».

Макашов советует воздержаться от посещения спортзалов и найти альтернативные занятия – к примеру, качаться на тренажерах на улице, в парке, бегать, кататься на велосипеде, роликах.

Посетители грозненских фитнес-залов не боятся заразиться коронавирусом

Опрошенные посетители фитнес- и тренажерных залов Грозного сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что не боятся заразиться коронавирусом, и указали на важность занятий под наблюдением специалиста-инструктора.

«Я уже лет пять как хожу в тренажерный зал, просто для себя. Из-за коронавируса зал был закрыт на три месяца, так что форму за это время подрастерял. Сейчас наверстываю упущенное. Ребята хорошие, тренажеров достаточно, есть кому подсказать, что и как делать. С прошлой недели у нас ввели обязательное ношение масок при посещении зала и обработку рук антисептиком перед началом и по завершении занятий. Это, говорят, требование Минспорта. Людей в зале достаточно, правда, немного меньше, чем было до карантина», - рассказал житель Ленинского района Грозного Иса.

«Уже не первый год занимаюсь фитнесом. Начинал дома с турника и гантелей, но все равно это было не совсем то. Как открыли у нас в поселке тренажерный зал, посещаю его. Все необходимые тренажеры есть, имеются гири, гантели, штанги, беговые дорожки. С конца июня тренажерные залы снова открыли, но с прошлой недели, идя на тренировку, обязательно нужно иметь маску. Не совсем понимаю, зачем при входе и выходе маску надо надевать, ведь в процессе тренировки все равно ее снимаешь. Ребята, что тут работают, только в масках и перчатках. Мне кажется, риск заразиться в фитнес-зале намного меньше, чем во время поездки в городском автобусе или при посещении рынка «Беркат», где люди без масок», - заявил житель грозненского поселка Старая Сунжа Магомед.

Житель Октябрьского района Грозного Ибрагим также отметил, что его не пугает угроза возможного заражения коронавирусом в процессе тренировок. «Если регулярно занимаешься спортом, закаляешь организм, ведешь правильный образ жизни, тебе никакой вирус и никакая болезнь не будут страшны. Сейчас у нас в зал надо в масках приходить и руки антисептиком на входе обрабатывать. Я считаю, что это излишне. Если этот коронавирус действительно есть, то им нужно переболеть, а сидение дома и ношение маски, все равно не поможет», - убежден он. Мужчина рассказал, что в тренажерном зале занимается четыре года. «Заниматься дома самому с помощью подручных средств, турника или штанги - одно, и совсем другое дело, когда ты это делаешь в тренажерном зале, под наблюдением инструктора», - добавил он.

«Когда занимаешься дома, у тебя нет такого настроя, духа состязательности что ли, как в фитнес-зале. И результаты, значит, будут соответствующие. Некоторые мои друзья по залу после карантина так и не вышли заниматься. То ли боятся заразиться. Я по натуре фаталист, так что отношусь к этому проще. Знаю - чему быть, того не миновать. Я уже пенсионер, но на тренировке могу дать фору кое-каким молодым», - рассказал грозненец Умар.

«Для меня было большой проблемой закрытие фитнес-зала на карантин. Привык три-четыре раза в неделю проводить время в тренажерном. Уже больше месяца как возобновил тренировку, снова чувствую себя отлично, исчезли вялость и апатия. Эта тысяча рублей, что трачу на спортзал, вполне себя оправдывает. Тем, кто занимается спортом, вирусы и болезни не так страшны, как тем. кто просто отсиживается или сидит за компьютером. Иммунитет надо постоянно укреплять, с помощью физических упражнений и закаливания», - заявил другой житель Грозного, бывший военный Бауди.

К 3 августа в Чечне выявлено 2093 случая заражения коронавирусом, в том числе 11 за последние сутки, с начала пандемии скончались 33 жителя республики. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сотрудники фитнес-залов в Грозном следят за соблюдением санитарных требований

Цены на занятия в фитнес-залах остались на докарантинном уровне, сотрудники требуют от посетителей соблюдать санитарные требования, сообщили менеджеры грозненских спортзалов, куда дозвонился сегодня корреспондент «Кавказского узла».

Спортзал Crossfit открылся 23 июня. По словам менеджера, после открытия цены остались такими же, что и до пандемии: с открытия до 16:00 – 1500 рублей в месяц, неограниченный по времени абонемент – 2500 рублей в месяц. В зале проводится строгая дезинфекция, тщательная уборка, посетители допускаются в зал только в масках и перчатках, однако заниматься в средствах индивидуальной защиты не обязательно, сказал менеджер, добавив, что справка о том, что человек не болеет коронавирусом, не нужна.

Клуб «Сахалин» также не стал менять цены, месячный абонемент здесь стоит 1000 рублей. Как указал менеджер этого клуба, часть тренажеров закрыта в связи с тем, что они близко друг к другу расположены – это делается в целях безопасности посетителей. В клубе особо отметили, что до занятий допускаются посетители в масках, каждому посетителю предлагается пользоваться антисептиком.

Другой спортзал, менеджер которого попросил не указывать название, работает с 29 июня, цена здесь также не повышалась – за месячный абонемент необходимо внести 2000 рублей. Сотрудник зала сообщил, что заниматься в масках не обязательно, но желательно, а тренеры следят, чтобы соблюдалась дистанция. Кроме того, каждые три часа проходит дезинфекция всех тренажеров, протирка стоек, блинов для штанги и прочих снарядов. С аналогичной периодичностью дезинфицируются раздевалки и душевые кабинки. Вместо кулера посетителям предлагается бесплатная бутилированная вода, кафе работает штатно, но снижено количество посадочных мест, сообщил менеджер.

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