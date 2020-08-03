Трансгендеры пожаловались на незащищенность представителей ЛГБТ в Азербайджане

03 августа 2020, 20:10

Полиция задержала подозреваемого в нападении на трансгендера в Баку и начала расследование. Инцидент стал как минимум третьим нападением на трансгендера в Азербайджане с начала года, подсчитал эксперт в области права Самед Рагимов. В стране нет эффективных механизмов для защиты прав представителей ЛГБТ, констатировали трансгендеры.

Инцидент произошел днем 30 июля в Сабаильском районе Баку, в квартире, которую потерпевшая - трансгендерная женщина по имени Айсу - снимала с тремя подругами. "К Айсу пришел клиент. Они уединились в одной из комнат. Вдруг мы услышали крики Айсу. Когда мы зашли в комнату, этот мужчина наносил Айсу маленьким карманным ножом удары в районе спины, груди... Мы, с подручными средствами - сковородой, кастрюлями - прогнали его в подъезд и закрыли дверь. Поскольку он был раздетым, не смог убежать, и полиция задержала его", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" подруга потерпевшей, попросившая не называть ее имени.

По ее словам, скорая помощь прибыла только через 40 минут.

"Айсу истекала кровью, но врачи ничего не делали. По крайней мере, они могли сделать перевязку. Сначала они вышли под предлогом того, что у них нет средства для того, чтобы вынести Айсу из квартиры. После того, как мы стали требовать принятия мер, они взяли из машины брезент и на нем увезли Айсу в больницу. Полиция все это время никаких мер не принимала, чтобы как-то помочь Айсу и повлиять на врачей. Некоторые сотрудники полиции вовсе ухмылялись", - утверждает подруга потерпевшей.

Она заявила, что в больнице врачи "враждебно" восприняли пациентку. "Они без даже элементарной спиртовой обработки ран наложили швы и вывели Айсу из больницы. У нее все еще текла кровь. Только благодаря журналистам удалось вынудить врачей обратно взять Айсу в больницу. Но она все равно не выдержала там. Ее оскорбляли, попрекали и поздно вечером она позвонила и сказала, чтобы мы ее забрали", - сказала трансгендерная женщина, отметив, что "сейчас здоровье Айсу пошло на поправку".

Видео инцидента в больнице появилось в Сети. На кадрах показано, как человек бьет кулаком по стеклу входной двери и кричит "Откройте", а далее требует, чтобы пострадавшую приняли врачи, перевел корреспондент "Кавказского узла". На кадрах также видно потерпевшую. Ролик под названием "В Баку женщину трансгендера ранили ножом", опубликованный на Youtube-канале Portağal Media 30 июля, сегодня к 20.00 мск набрал 2 331 просмотр.

У потерпевшей взяли показания в больнице. Сегодня ее подруг вызвали как очевидцев в отделение полиции, где они дали показания, сообщила подруга пострадавшей. При этом, по ее словам, никакого давления со стороны полиции не было, "допрос проводился нормально, без всяких намеков на ориентацию". Она также сообщила, что, по ее сведениям, арестованный по делу - мужчина, который проходит обвиняемым в убийстве оказывавшей интимные услуги женщины в Гаджикабулском районе. Статьи обвинения она назвать не смогла.

"У Айсу нет адвоката, она потерпевшая - у нее, наверное, проблем не будет. У нас могут возникнуть проблемы. Мы не знаем, как могут повернуть ее дело", - отметила подруга пострадавшей, указав на род своей деятельности.

Она посетовала, что в Азербайджане нет общественных организаций, защищающих ЛГБТ. Организация Nefes, которая защищает права представителей ЛГБТ, фактически действует за рубежом и проводит лишь мониторинг ситуации. "Нам только помогают отдельные активисты, юристы, журналисты", - подчеркнула трансгендерная женщина.

По ее словам, владелец квартиры потребовал от них освободить жилье. "Мы арендовали квартиру через посредника. Но после того, как поднялся шум вокруг нападения на Айсу, владелец квартиры потребовал срочно освободить жилье. Мы сегодня же выселились. Пока будем оставаться у знакомых на время. А Айсу поедет в Масаллинским район, откуда она родом", - сказала ее приятельница.

Сама Айсу подтвердила сказанное подругой, но отказалась что-то говорить, сославшись на то, что пока не отошла от шока.

В Сабаильском управлении полиции подтвердили, что задержали подозреваемого в нападении на трансгендерную женщину, однако от комментариев отказались.

На Youtube-канале МВД Азербайджана 31 июля появилось видео, на котором мужчина дает признательные показания и признается в убийстве женщины в Гаджикабульском районе и нападении на еще одного человека в Баку. "Если бы полиция не задержала бы меня, я бы продолжил убивать всех [оказывающих интимные услуги] в Баку", - говорит мужчина, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". Ролик сегодня к 20.00 мск набрал 789 просмотров.

Эксперт в области права, юрист и исследователь вопросов защиты представителей ЛГБТ Самед Рагимов отметил, что история с Айсу - это по меньшей мере третье вооруженное нападение на трансгендерную женщину в Азербайджане с начала года. Во втором случае - в июне - жертва была убита.

"Физические атаки на представителей ЛГБТ-сообщества в Азербайджане всегда были. Но они часто не становились достоянием гласности из-за опасений жертв. Но после массовых задержаний представителей ЛГБТ и широкого освещения этого в прессе, отдельные общественные группы, и в частности феминистские, стали реагировать на эти случаи. После этого, жертвы стали не бояться официально жаловаться в полицию, обращаться в СМИ", - сказал Рагимов.

При этом он отметил, что полиция тщательно расследует дела, где имеют место применение оружия, ранения или смерть. "Но, если речь идет просто о побоях с легкими травмами, дела не всегда доходят до суда", - считает Рагимов.

Азербайджан в 2017 году занимал последнее, 49-е место в рейтинге обеспечения прав сексуальных меньшинств ILGA-Europe - европейского отделения Международной ассоциации геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов.

Напомним, в октябре 2017 года правозащитники заявили о более 50 гомосексуалах и трансгендерах, задержанных в ходе полицейских рейдов в Баку и подвергшихся насилию - избиениям, пыткам электрошокером и обриванию головы. Всего, по данным правозащитников, были задержаны порядка 150 человек, 61 человека арестовали на 10, 20 и 30 суток, остальных оштрафовали.