Очередь на границе с Абхазией со стороны России, 2018 год. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

03 августа 2020, 03:35

Открытие границы с Россией встревожило Минздрав Абхазии

На экстренном совещании замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария заявил, что открытие границы с Россией на фоне увеличения числа инфицированных COVID-19 стало для ведомства неожиданностью, так как первоначально предполагалось постепенное снятие ограничений. Депутат Алхас Джинджолия предложил ввести на границе ограничительные меры.

Как писал "Кавказский узел", Россия приняла решение открыть границу с Абхазией с 1 августа. 1 августа ограничения, действовавшие из-за коронавируса, сняли власти Абхазии. В тот же день более семи с половиной тысяч человек пересекли границу в обоих направлениях, причем в Абхазию прибыли более пяти тысяч из них.

2 августа в Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Минздраве Абхазии 2 августа прошло экстренное совещание, на котором обсудили эпидемиологическую ситуацию после открытия границы с Российской Федерацией. Об этом ведомство сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

Заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария заявил, что накануне открытия границы в Абхазии была зафиксирована вспышка коронавируса. "У нас среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка, и Гудаутская больница начинает заполняться. Ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно. А прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще", - заявил, в частности, он.

При этом Конджария отметил, что для ведомства стало неожиданность открытие границы, так как первоначально координационный штаб обсуждал поэтапное открытие, которое предусматривало наличие справок или ковид-паспортов. "Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась, и любой желающий сегодня может заехать", - посетовал он.

С его мнением о том, что на границе необходимы ограничительные меры, согласился и депутат, член оперативного штаба Алхас Джинджолия.

Главный внештатный терапевт Минздрава Анжела Арчелия, в свою очередь, высказала мнение, что коронавирус в последнее время стал агрессивнее. "Состояние инфицированных ухудшается молниеносно", - отметила она.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Абхазии ввели запрет на получение пенсии в банкоматах", "Армения опередила Азербайджан по приросту смертей от COVID-19", "Два новых случая COVID-19 выявлены в Абхазии".

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