Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву

01 августа 2020, 00:18

Апелляционный суд в США постановил пересмотреть приговор этническому чеченцу Джохару Царнаеву, признанному виновным в совершении теракта в Бостоне. Основания для пожизненного заключения защита не оспаривала.

Как писал "Кавказский узел", выходцы из Чечни братья Джохар и Тамерлан Царнаевы организовали, по версии американских спецслужб, теракт во время Бостонского марафона в 2013 году. Тамерлан Царнаев был убит при задержании, а Джохару Царнаеву суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима.

15 апреля 2013 года в результате двойного взрыва в Бостоне погибли три человека и 180 получили ранения. Две самодельные бомбы, использованные при теракте, были изготовлены из кастрюль-скороварок с начинкой из гвоздей и шариков от подшипников, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в Бостоне: кавказский след".

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в июне 2015 года, говорится в постановлении, размещенном 31 июля в электронной базе суда. В постановлении отмечается, что "приговор Джохару Царнаеву к смертной казни по 4, 5, 9, 10 и 14 пунктам [обвинения] отменен". Теперь Федеральный суд должен заново рассмотреть вопрос о том, какое наказание назначить Царнаеву.

При этом, как отмечается в постановлении суда, защита не пыталась оспорить обвинения, по которым Царнаев был приговорен к пожизненному заключению. Он в любом случае останется в тюрьме до конца жизни - вопрос лишь в том, будет ли Царнаев казнен, информировал 31 июля ТАСС.

Приговор был отменен из-за возможной необъективности присяжных, которых отобрали по месту совершения теракта, в Бостоне. Именно на это жаловался Царнаев и его защита, сообщило 31 июля Reuters.