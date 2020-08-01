Джохар Царнаев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B#/media/File:%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2.jpg

01 августа 2020, 00:18

Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву

Апелляционный суд в США постановил пересмотреть приговор этническому чеченцу Джохару Царнаеву, признанному виновным в совершении теракта в Бостоне. Основания для пожизненного заключения защита не оспаривала.

Как писал "Кавказский узел", выходцы из Чечни братья Джохар и Тамерлан Царнаевы организовали, по версии американских спецслужб, теракт во время Бостонского марафона в 2013 году. Тамерлан Царнаев был убит при задержании, а Джохару Царнаеву суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима.

15 апреля 2013 года в результате двойного взрыва в Бостоне погибли три человека и 180 получили ранения. Две самодельные бомбы, использованные при теракте, были изготовлены из кастрюль-скороварок с начинкой из гвоздей и шариков от подшипников, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в Бостоне: кавказский след".

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в июне 2015 года, говорится в постановлении, размещенном 31 июля в электронной базе суда. В постановлении отмечается, что "приговор Джохару Царнаеву к смертной казни по 4, 5, 9, 10 и 14 пунктам [обвинения] отменен". Теперь Федеральный суд должен заново рассмотреть вопрос о том, какое наказание назначить Царнаеву.

При этом, как отмечается в постановлении суда, защита не пыталась оспорить обвинения, по которым Царнаев был приговорен к пожизненному заключению. Он в любом случае останется в тюрьме до конца жизни - вопрос лишь в том, будет ли Царнаев казнен, информировал 31 июля ТАСС.

Приговор был отменен из-за возможной необъективности присяжных, которых отобрали по месту совершения теракта, в Бостоне. Именно на это жаловался Царнаев и его защита, сообщило 31 июля Reuters.

Примечание:

"Ганнушкина рассказала о практике "перевоспитания" европейских чеченок", "Уроженец Ингушетии осужден в Осло на девять месяцев тюрьмы", "Скандал с чеченцами использован в Австрии в политических целях".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 августа 2020, 01:18

  • Силовики отказались от рейда у мечети "Тангим" на Курбан-байрам

    Руководство махачкалинской мечети "Тангим" из-за угрозы заражения коронавирусом призвало женщин и детей не участвовать в праздничном намазе, и молящихся на Курбан-байрам было меньше, чем в прошлые годы. Силовики не стали проводить пятничный рейд в районе мечети.

31 июля 2020, 23:58

31 июля 2020, 23:24

  • Пять активистов ПНФА арестованы в Азербайджане

    Число активистов партии Народного фронта Азербайджана, арестованных в административном порядке после акции в Баку 15 июля, достигло 18. Еще 16 членов партии привлечены к уголовной ответственности, сообщили в ПНФА.

31 июля 2020, 23:02

31 июля 2020, 22:38

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи